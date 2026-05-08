Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 PARTIDOS ATOMIZADOS

Hechos: Los Passaglia, la patriada y una postura equidistante

Los diferentes espacios políticos viven momentos de tensión por las roscas y disputas intestinas. Los Passaglia, Santiago y Manuel, son parte de una saga que gobierna San Nicolás con amplio respaldo en las urnas.

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