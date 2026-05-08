8 de mayo de 2026
PARTIDOS ATOMIZADOS
Hechos: Los Passaglia, la patriada y una postura equidistante
Los diferentes espacios políticos viven momentos de tensión por las roscas y disputas intestinas. Los Passaglia, Santiago y Manuel, son parte de una saga que gobierna San Nicolás con amplio respaldo en las urnas.
Los Passaglia, Santiago y Manuel, son parte de una saga que gobierna San Nicolás con amplio respaldo en las urnas. Hijos del veterano dirigente Manuel Passaglia, ex intendente y ex funcionario provincial, tuvieron pasado peronista y luego en el PRO, siendo parte de la alianza Cambiemos .
El intendente de ese distrito (Santiago) y el diputado provincial (Manuel) tomaron la decisión de ir por cuerda separada en septiembre pasado, para lo cual crearon el sello Hechos, logrando representación legislativa de la mano de aliados territoriales como el alcalde de Pergamino, Javier Martínez, del PRO.
En Diputados cuentan con dos legisladores (Passaglia e Ignacio Mateucci) y en la Cámara Alta sumaron al ex PRO de La Plata, Marcelo “Chuby” Leguizamón -preside el bloque- y a la radical Natalia Quintana, además de María Emilia Subiza, también nicoleña y del team Passaglia.
Por el momento mantienen una posición equidistante de oficialismo y oposición, intercalando críticas y elogios a la gestión de Milei y severos cuestionamientos al gobierno de Axel Kicillof.