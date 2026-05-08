Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 CRISIS SOCIAL

Libertarios piden explicaciones por la suspensión del programa MESA bonaerense

El bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense detalle costos, ejecución presupuestaria y alcance del esquema que asistía a más de dos millones de familias.

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