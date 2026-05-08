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8 de mayo de 2026
CRISIS SOCIAL

Libertarios piden explicaciones por la suspensión del programa MESA bonaerense

El bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense detalle costos, ejecución presupuestaria y alcance del esquema que asistía a más de dos millones de familias.

Libertarios piden explicaciones por la suspensión del programa MESA bonaerense
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La suspensión del programa alimentario M.E.S.A. (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) encendió una nueva disputa política en la Legislatura bonaerense. El bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que la administración de Axel Kicillof brinde explicaciones sobre la interrupción de la política complementaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La iniciativa fue impulsada por el senador Luciano Olivera y cuenta con el respaldo de toda la bancada libertaria en la Cámara Alta. El proyecto busca conocer los motivos del recorte del programa que distribuía módulos alimentarios destinados a familias en situación de vulnerabilidad social en la provincia de Buenos Aires.

Según señalaron desde el espacio opositor, el Gobierno habría dispuesto la suspensión del esquema por un plazo inicial de noventa días, pese a que el plan alcanzaba a más de dos millones de familias bonaerenses.

El pedido legislativo reclama información detallada sobre distintos aspectos del programa: el costo real por ración alimentaria, la evolución del presupuesto asignado durante el último año, la cantidad de beneficiarios, la composición nutricional de los módulos entregados y el nivel de ejecución presupuestaria.

Olivera cuestionó con dureza la decisión oficial y apuntó contra la gestión provincial. “Mientras el Gobernador habla de justicia social, en la práctica le saca la comida a miles de chicos”, sostuvo el legislador, quien además remarcó que el problema “no es la falta de recursos sino la forma en que se administran”.

En la misma línea, el presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, advirtió que la Provincia tiene la responsabilidad directa sobre el funcionamiento del sistema alimentario escolar y subrayó la importancia del programa para miles de estudiantes. Según afirmó, en muchos casos la comida recibida a través de la escuela representa la principal alimentación diaria.

Desde La Libertad Avanza insistieron en que el Ejecutivo debe dar respuestas públicas sobre el destino de los fondos y las razones detrás de la suspensión. “No alcanza con el silencio. Gobernar también es explicar las decisiones y hacerse cargo de los resultados”, concluyó Olivera.

El pedido de informes ahora deberá seguir su recorrido legislativo mientras crece la polémica política por el alcance de los recortes en programas sociales en territorio bonaerense.

 

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