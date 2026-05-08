Susana Giménez y Telefe denunciaron a Ricardo Biasotti

Susana Giménez y Telefe denunciaron penalmente a Ricardo Biasotti por presunta estafa procesal en medio de un nuevo capítulo judicial que involucra a Andrea del Boca y a su entorno familiar.

La conductora y el canal decidieron avanzar legalmente luego de detectar supuestas irregularidades en la documentación presentada por el empresario en una demanda por daños y perjuicios.

El conflicto se originó años atrás, cuando Andrea del Boca visitó el programa de Susana y habló públicamente sobre temas relacionados con su hija Anna Chiara.

Tras esa entrevista, Biasotti inició una demanda contra Telefe, la diva, la actriz y el abogado Juan Pablo Fioribello, reclamando una suma cercana a los dos millones de dólares.

El empresario habría intentado justificar un estado de insolvencia económica mediante la presentación de recibos de sueldo que, tras una investigación, serían considerados falsos. Esa situación derivó en la nueva denuncia impulsada por Susana Giménez y el canal.