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8 de mayo de 2026
VUELVE AL MUNDIAL

Shakira presentó “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa 2026

La cantante colombiana lanzó un adelanto del tema que sonará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La canción cuenta con la participación de Burna Boy y revive el espíritu de “Waka Waka”

Shakira presentó “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa 2026
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Shakira  presentó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial FIFA 2026. El tema, que contará con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, se estrenará oficialmente el próximo 14 de mayo y ya genera expectativa entre los fanáticos.
 

La artista compartió un adelanto del videoclip a través de sus redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas en el mítico Estadio Maracaná y la muestran rodeada de bailarines vestidos con los colores de distintas selecciones que participarán del torneo.
 

En el video, la cantante aparece luciendo un outfit inspirado en la selección brasileña y sostiene el balón oficial del Mundial 2026, mientras interpreta fragmentos de la nueva canción.

El clip también incluye referencias visuales a anteriores Copas del Mundo en las que la colombiana tuvo un fuerte protagonismo musical.
 

Con “Dai Dai”, Shakira suma un nuevo capítulo a su histórica relación con los mundiales de fútbol. En 2010 marcó una era con “Waka Waka (This Time for Africa)”, uno de los himnos deportivos más populares de todos los tiempos, y luego participó en Brasil 2014 con “La La La”.
 

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio, y será la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

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