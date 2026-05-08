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8 de mayo de 2026
INESPERADO

Jesica Cirio reveló cómo vive su segundo embarazo y confirmó que no volverá a los medios

La modelo y conductora se mostró feliz con la llegada de su segundo hijo, un varón, pero enfatizó su deseo de mantener la privacidad y alejarse de la exposición pública

Jesica Cirio reveló cómo vive su segundo embarazo y confirmó que no volverá a los medios
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Tras confirmar su segundo embarazo, Jesica Cirio brindó detalles sobre esta nueva etapa de su vida y fue contundente al hablar de su futuro laboral: no tiene planes de regresar a la televisión ni a los medios de espectáculos.

En una entrevista reciente, la exmodelo expresó su alegría por la llegada del bebé: “Dios me mandó a mi bebé y estoy muy contenta de recibirlo”. 

Se trata de su segundo hijo, un varón, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino, con quien lleva menos de un año de noviazgo.
 

Asimismo, Cirio evitó dar detalles sobre su pareja y las críticas que surgieron tras el anuncio del embarazo. “No miro medios, ni nada. Que digan lo que quieran”, afirmó, y remarcó que prefiere enfocarse en su bienestar y en su familia.

Respecto a su carrera, fue clara: “Estoy trabajando de manera particular y no me gustaría volver a los medios”. La conductora explicó que busca vivir este embarazo con tranquilidad, lejos de la presión de la exposición pública. “Estoy disfrutando este segundo embarazo que me parece lo más lindo del mundo”, agregó.

La noticia llega meses después de que se conociera el embarazo, cuando Cirio cursaba aproximadamente tres meses y medio. Con este anuncio, reafirma su decisión de priorizar su vida personal y familiar por sobre el retorno a la pantalla.

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