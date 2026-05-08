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8 de mayo de 2026
NOVEDAD

Gran Hermano: placa oculta de nominados generó caos, confusión y salvaciones falsas

En la edición Generación Dorada del reality, Santiago del Moro implementó por primera vez la placa de nominados oculta

Gran Hermano: placa oculta de nominados generó caos, confusión y salvaciones falsas
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive días de máxima incertidumbre. Sucede que  se estrenó la nueva modalidad de placa de nominados oculta, una jugada que aumentó la tensión entre los participantes.
 

Sin aviso previo, Santiago del Moro informó que el público podrá conocer los nominados y votar para eliminar, pero los “hermanitos” no tendrán ninguna información al respecto. Esto provocó que este jueves se viviera un momento de gran confusión durante la entrega de salvaciones.
 

El conductor mezcló sobres con nombres de participantes no nominados junto a uno solo que sí estaba en la placa. Como resultado, se produjeron cuatro salvaciones falsas y una real. Tamara Paganini, Pincoya, la Bomba Tucumana y Eduardo recibieron la tranquilidad de creer que tienen una semana más en la casa, aunque en realidad no estaban en riesgo.
 

La única salvación verdadera fue la de Luana, quien resultó ser la menos votada por el público y era la única nominada por la casa. De esta manera, Danelik, Emanuel, Cinzia y Zunino continúan en placa negativa hasta la gala del domingo, sin que Del Moro les haya confirmado su situación real.
 

El próximo domingo, el conductor ingresará a la casa con una nueva dinámica (aún desconocida por los participantes) que permitirá sacar a más concursantes de la placa, rumbo a la eliminación del lunes. Se rumorea que compartirá un momento especial con ellos, entregando “palabras” enviadas por familiares y amigos.


Esta nueva mecánica genera mayor estrategia y paranoia dentro de la casa, ya que nadie sabe con certeza quiénes están en riesgo. La audiencia, en cambio, ya puede votar para eliminar directamente.

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