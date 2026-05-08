Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Ciclogénesis en Mar del Plata: suspenden las clases por el fuerte temporal

La decisión fue tomada tras los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional y una reunión del Comité de Contingencia. Advierten por fuertes ráfagas, caída de árboles y complicaciones en la vía pública.

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