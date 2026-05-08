8 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Ciclogénesis en Mar del Plata: suspenden las clases por el fuerte temporal
La decisión fue tomada tras los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional y una reunión del Comité de Contingencia. Advierten por fuertes ráfagas, caída de árboles y complicaciones en la vía pública.
La ciclogénesis que afecta a gran parte del sur bonaerense comenzó a sentirse con fuerza en Mar del Plata y el Municipio decidió suspender las clases para este viernes en todos los turnos y niveles, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada. La medida fue tomada luego de los últimos informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y tras una reunión del Comité de Contingencia encabezada por el intendente interino Agustín Neme.
Desde la comuna advirtieron que las condiciones climáticas se agravaron en las últimas horas, con un incremento sostenido de los vientos del sector sur y sudoeste que ya provocaron caída de árboles, postes y múltiples reclamos en distintos barrios del distrito.
El fenómeno meteorológico se da en el marco de una ciclogénesis, un proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión que genera fuertes ráfagas, lluvias persistentes y un marcado descenso de temperatura. Según los pronósticos, el frente continuará afectando a la región durante las próximas horas.
Frente a este escenario, el Municipio recomendó evitar salir de los hogares salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar objetos en balcones y terrazas y respetar los horarios para sacar residuos, con el objetivo de prevenir accidentes y obstrucciones en la vía pública.
La suspensión de clases fue comunicada de manera conjunta por las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y Privada, la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, luego de las evaluaciones realizadas por Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.
Además, las autoridades recordaron que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.