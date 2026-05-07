Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 CAUSA VTV

Revés judicial para D’Onofrio: sigue procesado

La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento para el ex ministro de Transporte bonaerense. Es por presuntas maniobras de corrupción en la adjudicación del servicio de verificación técnica de vehículos.

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