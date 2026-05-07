7 de mayo de 2026
CAUSA VTV
Revés judicial para D’Onofrio: sigue procesado
La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento para el ex ministro de Transporte bonaerense. Es por presuntas maniobras de corrupción en la adjudicación del servicio de verificación técnica de vehículos.
El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, no pudo zafar de la causa por presunta corrupción en la que está acusado, ya que el juez que entiende en la causa rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por sus abogados.
El magistrado, Juan Pablo Masi, consideró que cerrar la causa sería “prematuro” en este punto, ya que todavía se encuentra en etapa de investigación y aún falta producir medidas de prueba.
Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, mantuvo así el procesamiento que pesa sobre D’Onofrio, en el expediente en que se lo acusa de pedir coimas para la adjudicación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense.
Los abogados del exministro, Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde, habían pedido que fuera sobreseído por falta de elementos, pero el fiscal Álvaro Garganta se opuso a la idea. Masi se inclinó por la posición manifestada por el fiscal, que argumentó que la pesquisa “no está agotada”.