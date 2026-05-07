7 de mayo de 2026
CAÍDOS DE LAS PREPAGAS
Efecto ajuste: la demanda en hospitales bonaerenses creció un 12% desde que asumió Milei
El efecto de la crisis económica que atraviesa el país sobre los hospitales de la provincia de Buenos Aires se puede dimensionar con un número simple: 12%.
Ese indicador es el aumento de la demanda en los centros de salud bonaerenses desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación.
El porcentaje resulta de calcular la cantidad de egresos de hospitales ubicados en la provincia durante el año 2025 y compararlo con el que se había registrado en 2023, último año del gobierno anterior.
¿Cuál es la razón? En el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, apuntan a una razón clara: mucha gente perdió su medicina prepaga por no poder pagarla o haberse quedado sin trabajo, y ahora debe atenderse en el sistema público, cuando antes lo hacía en una clínica o sanatorio.
El Instituto Argentina Grande (IAG) determinó, en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que durante el gobierno libertario perdieron su cobertura de salud privada más de 742.000 personas.
Pero, además, fuentes de la cartera sanitaria indicaron al diario El Norte que “el 50% de las atenciones que hace el sistema público es a personas que cuentan con cobertura de obra social o prepaga”.
Es decir que no sólo los “caídos” del sistema privado se atienden en los hospitales públicos, sino también, incluso, muchos de los que aún están pagando una cobertura de salud.
“Eso significa que sus propias coberturas no están llegando a dar la atención”, dijeron las fuentes del Ministerio al medio nicoleño.
En contraste, el costo de las prepagas aumentó un 417% desde noviembre de 2023, bastante más que la inflación del mismo período, indica el IAG.