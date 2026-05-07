Kicillof refuerza la seguridad en el GBA mientras piden por la Ley de Policía local
El gobernador bonaerense inauguró dos bases policiales en Almirante Brown y se enfoca en la lucha contra la inseguridad luego del encuentro de intendentes con Javier Alonso
Tras su recorrida por General Guido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a recorrer municipios del Conurbano bonaerense con el foco puesto en la lucha contra la inseguridad. En esta oportunidad, estuvo en el municipio de Almirante Brown junto al diputado bonaerense Mariano Cascallares, donde inauguró dos nuevas bases para la policía de la provincia de Buenos Aires.
Acompañado del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Juan José Fabiani, el mandatario también oficializó la entrega de nuevos patrulleros.
Esta recorrida se da luego de la importante reunión que mantuvieron varios intendentes del Conurbano bonaerense con Javier Alonso, donde debatieron sobre los problemas de la inseguridad y expresaron el pedido para presentar en la Legislatura un proyecto de Ley para crear policías municipales en los 135 distritos.
En la reunión donde participaron Ariel Sujarchuk (Escobar) y sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora); Ramón Lanús (San Isidro); Federico Achaval (Pilar); Leonardo Boto (Luján), Gastón Granados (Ezeiza); Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Susbielles (Bahía Blanca), los intendentes pidieron un marco legal para municipios que se están haciendo cargo de la seguridad y el ejecutivo se comprometió a llevar el debate al ámbito legislativo.
En el acto de inauguración de las bases policiales, Kicillof manifestó: “En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor. Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”.
“No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses. No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo: nosotros redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para terminar las obras que son indispensables para llevar bienestar a los vecinos y vecinas de Almirante Brown y de toda la provincia de Buenos Aires”, añadió el mandatario.
Las nuevas bases están destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública; y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), integrado por 49 agentes.
Además, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el municipio mediante el programa de Leasing del Banco Provincia.
“Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación: en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional, este trabajo articulado con el municipio permite seguir generando respuestas y mejorando la calidad de vida en el distrito”, sostuvo Cascallares.
Esta recorrida se da en la previa del viaje al gobernador para la provincia de Córdoba, donde presentará su nuevo libro y participará de un congreso con fuerte presencia de gremios, en un nuevo viaje hacia otra provincia para continuar con la carrera hacia una candidatura presidencial en 2027.