Fito Páez estrena “Shine”: el rugido rockero que desafía la era de las pantallas

n plena gira Sale el Sol Tour 2026 y mientras aún resuenan los ecos de su ópera rock Novela, Fito Páez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Shine”, primer single y título de su próximo álbum.



El tema, concebido durante el reposo forzado tras una fractura de costillas en septiembre de 2024, marca un retorno furioso a las raíces del rock and roll y se presenta como un manifiesto urgente contra los tiempos de desconexión humana.



La canción, de sonido crudo, directo y cargado de delays que evocan los homenajes de John Lennon y Phil Spector al rock clásico, funciona como un llamado a despertar.



Con una letra rabiosa y existencialista, Páez interpela sin filtros: “¿¡Dónde mierda quedaron la alegría, los abrazos y la amistad?!” y lanza consignas contundentes como “Salgan a las calles, desconéctense del feed” y “¡Qué tiempos aburridos nos tocó vivir, tiren los teléfonos!”.



El videoclip refuerza esa energía primigenia: la banda tocando en vivo, sin artificios, mientras la portada muestra al rosarino sentado al piano con un grito que brota de las entrañas.



Lejos de la mirada retrospectiva de Novela, “Shine” representa un renacer creativo surgido del silencio y el dolor físico, y se perfila como un hit con alma de himno generacional.



Fito Páez continúa en movimiento. El nuevo material llega en medio de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires y confirma, una vez más, que a más de 40 años de carrera, el artista sigue mirando hacia adelante con la misma intensidad y honestidad que lo caracterizan.



