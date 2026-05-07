Ciclogénesis azota con fuerza al territorio bonaerense

Una ciclogénesis de alto impacto se desarrolló sobre el Litoral y la Provincia de Buenos Aires, generando un temporal significativo que dejó consecuencias visibles este jueves 7 de mayo.

Este sistema de baja presión succiona humedad e inestabilidad, provocando lluvias abundantes, actividad eléctrica intensa y vientos fuertes, con especial severidad en la franja costera bonaerense.



En Mar del Plata, el fenómeno se sintió con crudeza desde la tarde del miércoles, intensificando durante la madrugada. Calles del Puerto, microcentro (Rawson y 20 de Septiembre), Los Avenidas y otros barrios quedaron inundadas, con vehículos bajo el agua y circulación prácticamente imposible. Se registraron árboles y postes de luz caídos, un cartel volado en Luro y 180, y fuerte actividad eléctrica. Defensa Civil intervino en múltiples puntos pero no reportó evacuados ni heridos graves hasta el momento.

Además, para este fin de semana se esperan lluvias y olas hasta de cinco metros.



El temporal asociado a la ciclogénesis también afectó otros puntos de la costa bonaerense (Necochea, Villa Gesell, Pinamar y zonas aledañas), con precipitaciones que superaron los 100 mm en cortos períodos, anegamientos, desbordes y caídas de árboles. Se mantiene alerta por sudestada: olas de entre 4,5 y 6 metros (o más) entre jueves y sábado, especialmente entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.



El SMN emitió alertas naranjas por tormentas fuertes, con posible granizo, ráfagas superiores a 90 km/h y abundantes precipitaciones en amplias zonas de la provincia, Ciudad de Buenos Aires y conurbano.



La parte más severa del sistema se concentra en el centro, oeste y sur bonaerense, incluida la Costa Atlántica. Se esperan ráfagas de 50 a 70 km/h, superiores a 90-100 km/h en la costa, del sector sudoeste, con rotación que aumentará el oleaje. Las lluvias acumularon valores significativos de 40 a 100 mm o más en áreas puntuales y se registró un marcado descenso de temperaturas, con máximas entre 14°C y 18°C en la costa y ambiente más fresco en el interior.



La ciclogénesis continuará influyendo durante el viernes y sábado, con vientos persistentes y crecimiento del mar.



En el AMBA y el interior de la provincia las lluvias y tormentas fueron intensas pero de menor duración que en la costa. Las autoridades recomiendan a la población bonaerense permanecer en resguardo y evitar circular salvo necesidad, asegurar objetos en balcones y terrazas, no arrojar basura fuera de horario y no acercarse a la costa ni a zonas inundables.