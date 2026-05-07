Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Rendición de cuentas caliente: acusaciones de “show” y un oficialismo que se atrinchera en los números

La rendición de cuentas 2025 se aprobó con los votos del oficialismo, pero dejó un recinto caliente. La oposición habló de “teatralidad” y abandono, mientras el gobierno respondió con números, contexto económico y un freno a las acusaciones “morales”. Convirtiendo al concejo deliberante en un concejodromo.

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