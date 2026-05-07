Elle Woods regresa a los 90

La plataforma Prime Video dio a conocer el primer tráiler de Elle, la serie precuela de la exitosa franquicia Legalmente Rubia (Legally Blonde), que promete mostrar los años formativos de la emblemática rubia interpretada originalmente por Reese Witherspoon.



La historia se ambienta en 1995, en la secundaria de Elle Woods en Bel-Air, California. Lejos de la confianza y el glamour que la caracterizarían en la universidad y más adelante, la joven Elle enfrenta los desafíos típicos de la adolescencia: amistades complicadas, romances prohibidos y, por supuesto, algunas elecciones de moda cuestionables.



A pesar de las dificultades, la protagonista encuentra en su familia, especialmente en su madre, el principal apoyo para superar los obstáculos y acercarse cada vez más a la versión icónica que el público conoce y ama.



La serie está protagonizada por Lexi Minetree en el rol de Elle Woods. La acompañan en el elenco principal June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. Entre los recurrentes destacan James Van Der Beek, David Burtka y otros nombres como Jessica Belkin, Danielle Chand y Matt Oberg.



Con un tono fresco, nostálgico y fiel al espíritu optimista y empoderador de la saga original, Elle forma parte del universo expandido de Legalmente Rubia y ya cuenta con renovación confirmada para una segunda temporada.