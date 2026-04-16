Volver | La Tecla Informe Especial 16 de abril de 2026 GRUPO TOP SECRET

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Pareja viene con un plan bajo el brazo

El armador provincial de LLA impulsó la creación de un “Consejo de Notables”. Analizan propuestas para una futura candidatura a gobernador. Los trazos gruesos de las iniciativas

Compartir