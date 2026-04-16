Pareja viene con un plan bajo el brazo

El armador provincial de LLA impulsó la creación de un “Consejo de Notables”. Analizan propuestas para una futura candidatura a gobernador. Los trazos gruesos de las iniciativas
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Bajo la consigna de replicar en la Provincia las transformaciones que Javier Milei lidera a nivel nacional, un grupo al que algunos denominan “Consejo de Notables” trabaja desde hace algún tiempo en una propuesta integral de reformas para el futuro del territorio bonaerense.
La iniciativa fue del diputado nacional y principal referente de Javier y Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien, a pesar de no haberlo reconocido de manera pública, aspira a suceder a Axel Kicillof en el sillón de la Gobernación en La Plata.
“No son reformas puntuales o de coyuntura, buscamos cambiar de raíz el Estado bonaerense, que quedó obsoleto y con estructuras superpuestas que le cuestan mucho dinero a los contribuyentes”, aseguró una fuente mileista a La Tecla.
El mismo está integrado, al menos lo que trascendió en medio de un secretismo (casi) absoluto, por referentes, expertos en distintas ramas profesionales y otros con pasado en la gestión, con la idea de conformar un basamento programático que sirva como plataforma electoral al presidente de La Libertad Avanza en la Provincia en caso de erigirse como candidato a gobernador. Aunque aclaran que el trabajo es independiente de quién lo encabece, claramente invierten horas en él. “Está demostrado que las demás fuerzas políticas no tienen vocación de reducir el Estado.
Tienen la visión dogmática, de idolatría del Estado, un Estado que no se toca y que redistribuye con una lógica burocrática. Y nosotros vamos a terminar con todo eso”, señalaron. El embrión lo constituyó un consejo asesor que, de manera incipiente, comenzó a relevar aspectos de la estructura y la gestión bonaerense sujetos a reformas.
Del mismo participaron, entre otros, el senador provincial Matías De Urraza y el diputado nacional Rubén Torres, referente libertario de Ezeiza, focalizado en temas de Economía. El segundo equipo de análisis y trabajo reformista viene teniendo reuniones periódicas, aunque su composición es un misterio. A pesar de la opacidad que ha decidido mantener el Consejo de Notables (“es un nombre de fantasía, simpático pero no se llama así”, reconoció un prominente dirigente de La Libertad Avanza), La Tecla pudo saber que uno de sus integrantes es el referente parejista en la Séptima sección electoral y funcionario del ministerio de Economía de la Nación, Alejandro Speroni. Como el resto de los que conforman el Consejo, por el momento prefiere respetar el pacto de silencio con respecto a la composición. Sin embargo, trascendió que en el planning figuran encuentros con representantes de la sociedad civil, a fin de conocer de primera mano sus inquietudes y su visión de temas específicos. “Buscamos aportes, que las ideas se nutran de las fuerzas de la sociedad como el campo o la industria”, explicaron en estricto off.
Por lo pronto, los ejes sobre los que ha girado su trabajo incluye aspectos como la reforma electoral (Boleta Única de Papel y eliminación de las PASO), la modificación territorial (fusión de municipios) y una avanzada de la motosierra sobre la estructura del Estado provincial, reduciendo ministerios y otras instancias burocráticas de la Provincia. También apuntan a una reducción de los representantes legislativos, a través de la eliminación del Senado, pasando a constituirse la Legislatura provincial como un órgano unicameral. Mientras avanzan con el análisis y la formulación de propuestas “para quien sea el postulante libertario en la Provincia” -aclaran- explicitaron que muy probablemente, y dependiendo de cada caso, se acuda a instrumentos de democracia directa. “Llamémoslos como consultas populares, en términos genéricos.
Pueden ser un referéndum, un plebiscito, depende de las materias y si hay reforma constitucional. Sería muy saludable porque eso es democracia desde abajo, la verdadera participación ciudadana con la menor presencia de intermediarios que sea posible. Y eso no es ser anti partido, valoramos a los partidos políticos pero en su justa medida”, señalaron. Al respecto, consideraron que se darían por conformes si logran dar un paso para cambiar la cultura política general de los bonaerenses, sometidos a prácticas patriarcales, caudillistas y verticalistas. “Nosotros reivindicamos la dignidad de la persona humana individual. No interesa la voz, la participación y la opinión de la persona individual”, mencionaron.
La Boleta Única de Papel y la lucha por el control de una comisión clave
Los libertarios avanzaron fuerte con la Boleta Única de Papel. Lo hicieron desde la Lesgislatura bonaerense, presionando para que sea implementada en la provincia de Buenos Aires con un proyecto en la Cámara Alta. En tal sentido, se han puesto como objetivo controlar las comisiones de Reforma Política de ambas cámaras, hasta ahora en manos de los radicales abadistas Emiliano Balbín (Diputados, mandato cumplido) y Nerina Neumann en la Cámara alta. A los boina blanca apuntó en las últimas horas el propio Sebastián Pareja, acusándolos de “especuladores”, luego de que los radicales se pronunciasen en favor de la reforma en el sistema de votación. En menor medida, los dardos también fueron dirigidos a los del PRO, antiguos aliados del radicalismo en Juntos por el Cambio. “Quieren colgarse de una reforma que ya tiene autor”, lanzó el principal armador karinista.
Unicameralidad Una reforma de la Carta Magna para decirle adiós al Senado
En el marco del plan de reformas que impulsa el parejismo bonaerense, la transformación de la Legislatura en unicameral es una punta de lanza. Tanto que el diputado provincial Héctor Gay presentó días atrás un proyecto tendiente a eliminar el Senado bonaerense. En su iniciativa, el ex intendente de Bahía Blanca busca, a través de una reforma de la Constitución provincial, “la reducción de costos operativos, la reducción de la planta política y técnica y la agilización del debate de los proyectos de ley, que serían tratados una sola vez”.
Sería, de acuerdo con el texto de la iniciativa, mediante la convocatoria a una eleccción de Diputados Convencionales, quienes integrarán la Comisión Reformadora de la Carta Magna, con 120 días de plazo para realizar su cometido.
“Mientras que 15 provincias han avanzado hacia la modernidad administrativa de la unicameralidad (, nuestro distrito persiste en sostener una estructura elefantiásica que no se traduce en mejores leyes, sino en mayores impuestos para los bonaerenses”, argumenta el texto. En referencia a la reforma parlamentaria, un referente del parejismo se preguntó: “¿A quién respresentan los senadores?”, y añadió: “A nivel nacional sabemos que representan a las provincias, son preexistentes a la Constitución. Pero en la provincia de Buenos Aires no representan a nadie, todo esto es muy absurdo”.
DISTRITOS BAJO LA LUPA La reforma territorial, con fusión de municipios como punta de Lanza
El de la reforma territorial es, sin dudas, el más polémico de los ejes en los que trabaja el Consejo de Notables, habida cuenta de que la propuesta incluye la fusión de distritos pequeños del interior provincial. Aunque los detalles se mantienen guardados bajo siete llaves, un operador libertario aseguró: “Fijate que hay distritos casi iguales, con la misma conformación, misma producción, similar cultura e idiosincrasia, que replican todo: 2 Concejos Deliberantes, 2 intendentes con sus ejecutivos, sedes de organismos nacionales como el Renaper, etc. Hay algunos que viven de eso y que no les gusta, pero vamos a avanzar en un proyecto viable”. En tal sentido, el debate incluye el análisis de “elementos de regionalización análogos, aunque no idénticos necesariamente, a los que inspiraron la división de la territorio provincial en ocho secciones electorales”. Otro tema que genera opiniones encontradas es el de la creación de nuevos municipios, con varios proyectos en la Legislatura. “No está contemplado, al menos en lo que el grupo ha venido trabajando, pero hay quienes creen en el beneficio de dividir grandes territorios como La Matanza en tres o cuatro municipios”, reconocen.
ETAPA DE ANÁLISIS El fin de la Educación Especial y el sistema de Salud en cuestión
El plan del parejismo alcanza al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. En concreto, desde el entorno del armador libertario confiaron a La Tecla que buscarán modificar el régimen de las Escuelas de Educación Especial. "Este tipo de colegios vulneran preceptos constitucionales y tratados internacionales, no son escuelas inclusivas", señalaron. En tal sentido, explicaron que la reforma apunta a que “sean verdaderas escuelas inclusivas, que los chicos que tienen alguna discapacidad cursen sus estudios con sus pares, no con los especiales, entre comillas. Eso no es inclusivo. Una idea que se está debatiendo sería terminar con las escuelas especiales e incluir a estos chicos en el sistema educativo ordinario, con currículas ad hoc”. Al respecto, puntualizaron que “se trata de no separar, no segregarlo, que es lo que todavía tenemos en la provincia de Buenos Aires”. Finalmente, adelantaron que estudian modificaciones en el sistema de Salud provincial, aunque el plan está en etapa embrionaria. “Se trata de racionalizar, reducir costos de gestión, costo operativos. Ningún aspecto de intervención estatal va a quedar fuera de la mirada de la comisión”.
ACHICAR Y ELIMINAR Estado, una mala palabra: van por la eliminación de estructuras
“Hay que tener congruencia. Este es un gobierno libertario, no ve con benevolencia nada asociado al Estado, digámoslo con crudeza”, aseguró a este medio un dirigente bonaerense de La Libertad Avanza. Así ratificó las ansias de pasar la motosierra a la administración bonaerense, reafirmando que un eventual gobierno libertario en la provincia de Buenos Aires irá por un objetivo supremo: reducir la cantidad de ministerios (actualmente son 17), secretarías, subsecretarías y la mayor parte de las 800 direcciones en el Estado provincial. En esa dirección, los libertarios apuntaron por estos días a dos organismos de la administración pública bonaerense. Con la firma del senador provincial Matías de Urraza, presentaron un proyecto para eliminar el Consejo Provincial de la Mujer, creado originalmente en 1992.
Al pedir la derogación de la Ley N° 11.097 que lo creó, el legislador sostiene que dicho organismo “ha quedado obsoleto tras la creación del ministerio de las Mujeres y Diversidad durante la gestión de Axel Kicillof”. El mismo legislador, platense pero que ingresó por la Quinta sección, volvió a apuntar a la estructura del Estado y pidió, iniciativa mediante, la derogación de la Ley N° 15.607, sancionada en diciembre de 2025, que creó el denominado INCAA bonaerense, para promover y regular la actividad audiovisual en la provincia de Buenos Aires.