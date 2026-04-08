8 de abril de 2026
REUNIóN PRODUCTIVA
Apoyo oficialista al campo para una quita de retenciones: “Tiene que ser por ley”
CONINAGRO recibió a los legisladores a cargo de las comisiones del sector y abogó por impulsar “los proyectos que el campo necesita”. Benegas Lynch dijo que hay que “sacar al Estado del medio”.
La cúpula de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) recibió hoy al diputado y el senador que presiden las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca de sus respectivas cámaras, para impulsar “los proyectos de ley que el campo necesita y los productores esperan”.
De esa manera los definió el presidente de la entidad, Lucas Magnano, quien participó de la reunión de trabajo junto a otros miembros del consejo directivo y a los legisladores invitados: el senador Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza, LLA) y el diputado Martín Ardohain (Propuesta Republicana, PRO).
Los representantes del campo encontraron oídos receptivos en los legisladores, con quienes dialogaron sobre una quita de retenciones y una baja de la presión tributaria en general. Benegas Lynch dijo que la filosofía del gobierno nacional de “sacar al Estado del medio” va en el mismo sentido que los reclamos del sector, y que para eso hay que “bajar la presión fiscal”.
Por su parte, Ardohain (que es productor rural además de diputado) dijo que “lo que el campo necesita es una quita de retenciones por ley”.
Otras iniciativas que se trataron en la reunión son la ley de semillas, el seguro multirriesgo, la ley de uso de jugos naturales y el cuidado del suelo. Además, los legisladores y los dirigentes de CONINAGRO dialogaron sobre la problemática de las economías regionales.