Volver | La Tecla Municipios 7 de abril de 2026 HARTOS

Ruralistas de otro municipio analizan ir a la Justicia por el estado de los caminos

La Mesa Agropecuaria de Olavarría se reunió para considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra el municipio. Afirman que la tasa que pagan no tiene la contraprestación correspondiente. En Azul y en Daireaux ya hubo fallos favorables a los ruralistas. La oposición propone suspender el cobro del gravamen.

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