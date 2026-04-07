Ruralistas de otro municipio analizan ir a la Justicia por el estado de los caminos
La Mesa Agropecuaria de Olavarría se reunió para considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra el municipio. Afirman que la tasa que pagan no tiene la contraprestación correspondiente. En Azul y en Daireaux ya hubo fallos favorables a los ruralistas. La oposición propone suspender el cobro del gravamen.
Los productores rurales del partido bonaerense de Olavarría analizan ir a la Justicia por la falta de mantenimiento de los caminos rurales, ya que consideran que la tasa que están pagando no tiene la contraprestación que corresponde.
La idea de iniciar acciones legales contra el municipio comandado por el camporista Maximiliano Wesner quedó sobre la mesa en una reunión que mantuvo hoy la Mesa Agropecuaria local, y de la que participaron integrantes de entidades como la Sociedad Rural local, el Centro de Apicultores, Mujeres Rurales en Red, la Cooperativa Agropecuaria, la Cooperativa Agraria, el Círculo de Veterinarios y la Asociación de Ingenieros Agrónomos.
Ocurre que los ruralistas están disconformes con el estado de los caminos que conectan sus campos con las rutas y el resto del distrito, especialmente luego de las lluvias, como las que hubo en los últimos días, que dejaron muchos caminos intransitables.
Al igual que en otros municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, los productores de Olavarría pagan una tasa vial que el municipio debe destinar al arreglo y mantenimiento general de la red de caminos en los campos.
En Azul y en Daireaux, sendas presentaciones judiciales derivaron en fallos recientes que obligaron a las Municipalidades a dejar de cobrar o incluso devolver el dinero percibido en concepto de tasa vial, ante la falta de contraprestación por ese pago, es decir, ausencia de mantenimiento de la red vial rural.
Los productores olavarrienses analizan seguir el mismo camino, en busca de que lo abonado al municipio tenga efectivamente su contrapartida en forma de una refacción de los caminos.
En el Concejo
Proyecto para suspender el cobro
En el mismo sentido, concejales de bloques opositores (PRO y Juntos por Olavarría) presentaron un proyecto de ordenanza para suspender el cobro de la tasa a los productores.
Los ediles apuntan a lo que consideran una “ausencia total del Estado municipal” en la materia.
La idea es que la comuna deje de cobrar el gravamen hasta tanto haya acreditado la ejecución completa de los fondos recaudados en 2025 por ese concepto.
También dispone que la Municipalidad deberá rendir cuentas mensualmente sobre la ejecución de esos recursos.