Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 ECONOMIA

Crisis de ingresos y soluciones extremas: reaparece la idea de cuasimonedas

La caída de la coparticipación y las dificultades para sostener el gasto público reactivan el debate sobre instrumentos de emergencia. Especialistas advierten sobre los límites y riesgos de estos mecanismos y algunos municipios exploran alternativas más innovadoras.

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