Volver | La Tecla Municipios 31 de marzo de 2026

De proveedor de gigantes a persiana baja: pyme tigrense cierra y paga indemnizaciones al 50% en cuotas

La metalúrgica José Cascasi y Cía, que trabajó con YPF, Techint y Pan American Energy, cerró su planta en Tigre. Deja a una decena de operarios sin empleo y ofrece pagar solo la mitad de las indemnizaciones en cuotas, tras meses de salarios atrasados.

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