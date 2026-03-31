De proveedor de gigantes a persiana baja: pyme tigrense cierra y paga indemnizaciones al 50% en cuotas
La metalúrgica José Cascasi y Cía, que trabajó con YPF, Techint y Pan American Energy, cerró su planta en Tigre. Deja a una decena de operarios sin empleo y ofrece pagar solo la mitad de las indemnizaciones en cuotas, tras meses de salarios atrasados.
La metalúrgica y naval José Cascasi y Cía S.A., ubicada en Rincón de Milberg, partido de Tigre, comunicó en las últimas horas su decisión de cerrar definitivamente sus puertas. La determinación, que tomó por sorpresa a los trabajadores, deja a unos diez operarios en la calle en un contexto ya golpeado para la industria.
Según pudo reconstruirse, la empresa ofreció a su personal abonar apenas el 50% de las indemnizaciones correspondientes y en cuotas, una propuesta que generó malestar entre los empleados afectados. El cierre se da tras meses de deterioro en la situación interna de la firma.
“No es algo repentino: los despidos se dieron a cuenta gotas durante el último tiempo. Desde junio del año pasado, además, la empresa venía atrasándose con el pago de salarios”, señaló Rodrigo Lescano a través de su cuenta en X, dando cuenta de un proceso de ajuste progresivo que desembocó en el desenlace actual.
Con una trayectoria consolidada, Cascasi supo posicionarse como una firma de referencia en el sector metalúrgico, prestando servicios a compañías de primer nivel tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre sus clientes se contaban, además de las principales petroleras y grupos industriales, empresas como Degremont, Bautec, C.M.P., Sinopec, Parque de la Costa, Lockwood y Cía y Volkswagen.
El dato que profundiza la sorpresa es que a fines de 2024 la compañía había inaugurado una cabina de pintura de última generación en su planta de Tigre, en lo que parecía ser una señal de expansión. De hecho, del acto participó el intendente local, Julio Zamora, quien destacó en ese momento el crecimiento sostenido de la firma.
“Se trata de una empresa familiar que, a través de los años, se ha mantenido y sigue creciendo. Esta empresa contrata a muchos trabajadores de la ciudad”, había afirmado el jefe comunal durante la inauguración, cuando la planta aún mostraba signos de actividad y proyección.
En sus mejores años, la empresa llegó a contar con más de 50 empleados. Sin embargo, la caída de la actividad, los atrasos salariales y la reducción progresiva de personal anticiparon un final que hoy se concreta de manera definitiva.
El cierre de José Cascasi y Cía se inscribe en una tendencia más amplia de retracción industrial. En medio de una ola de cierres y ajustes, la baja de esta histórica firma representa un nuevo golpe para el entramado productivo local, que todavía no encuentra un piso claro en la caída de la actividad.