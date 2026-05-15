Jorge Macri sin filtro: "No queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”

Con un despliegue simultáneo que no tenía antecedentes en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño llevó adelante anoche la operación “Tormenta Negra”, un megaoperativo de seguridad que movilizó a más de 1.500 efectivos y dejó, hasta las 21, un saldo de 20 detenidos, además del secuestro de armas, drogas y vehículos con pedido judicial.

El operativo comenzó alrededor de las 19 y se desarrolló en 15 villas y asentamientos porteños, entre ellos la villa 31, la 1-11-14, la 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Fraga, Los Piletones y Barrio Mitre. Participaron seis áreas del Gobierno de la Ciudad junto con fuerzas policiales, agentes de tránsito, SAME y organismos de control.





Durante el despliegue se realizaron controles vehiculares y de personas, inspecciones en comercios, remoción de autos abandonados y operativos sobre locales de venta de celulares y salitas médicas informales. También se cerraron cuatro búnkers de droga en Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y la villa 31.

Según informó la administración porteña, en uno de esos procedimientos fueron detenidos un ciudadano peruano y otro chileno, por lo que el Gobierno ya solicitó su expulsión del país.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Lugano, y luego se trasladó a la villa 31 junto al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

“Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo”, sostuvo Macri.

El mandatario también vinculó el operativo con el avance del delito en el conurbano bonaerense. “La Ciudad está en riesgo por el delito instalado en el conurbano y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, el jefe de Gobierno advirtió: “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley”.

Además del despliegue policial, participaron brigadas antidrogas, unidades especiales con perros K9, drones, helicópteros y equipos antibombas. También intervinieron agentes de Espacio Público y del programa de descontaminación y compactación de vehículos abandonados.

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, lanzó Macri, en una de las frases más duras de la noche.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el operativo buscó reforzar la seguridad y avanzar con el “ordenamiento” de las villas y barrios populares, bajo la premisa de “las mismas reglas para todos”.