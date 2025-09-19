Apps
FIEBRE VERDE

El dólar no tiene freno: trepa el blue y el oficial rompe récords

En una semana de máxima tensión cambiaria, el Banco Central quemó casi u$s400 millones en un solo día para contener la escalada. Caputo prometió “vender hasta el último dólar” mientras los financieros y el cripto vuelan por encima de los $1.540.

En las primeras operaciones de este viernes, la divisa se vende a $1.515 en el Banco Nación, lo que implica un aumento semanal del 3%. En el segmento mayorista cotiza a $1.475, apenas por debajo del techo de la banda cambiaria en $1.475,3.

Para contener la presión sobre el tipo de cambio, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado. El miércoles vendió u$s53 millones, algo que no ocurría desde abril, y el jueves el monto se disparó a u$s379 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia y aseguró que venderán “hasta el último dólar en el techo de la banda”, descartando cambios en la política monetaria.

En el tramo minorista, el tipo de cambio cerró el jueves en un promedio de $1.509,37, con una suba semanal de 2,86% y un incremento de 10,8% en lo que va de septiembre. El Banco Nación, en particular, llevó la divisa de $1.495 en la rueda previa a los $1.515 actuales, con un alza mensual de 11,3%.

Los dólares financieros mostraron los mayores avances: el MEP cotiza a $1.522,39 con una suba mensual de 12,2% y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.541, con un incremento de 13,7%. En paralelo, el dólar blue se vende a $1.510 en la city porteña, con una suba semanal de 6%, mientras que el dólar cripto alcanza los $1.545,10.

