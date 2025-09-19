Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 FIEBRE VERDE

El dólar no tiene freno: trepa el blue y el oficial rompe récords

En una semana de máxima tensión cambiaria, el Banco Central quemó casi u$s400 millones en un solo día para contener la escalada. Caputo prometió “vender hasta el último dólar” mientras los financieros y el cripto vuelan por encima de los $1.540.

