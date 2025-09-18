Kicillof contraataca con humor: unos mates a las 23 en defensa de la universidad pública

BOLETÍN OFICIAL

Provincia reconoce deuda con distribuidoras por la tarifa social A través de su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense aprobó convenios específicos para cancelar, en cuotas, las deudas acumuladas con Edenor y Edesur por la implementación del régimen anterior de la tarifa social entre junio y julio de 2024.