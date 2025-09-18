Apps
Kicillof contraataca con humor: unos mates a las 23 en defensa de la universidad pública

El gobernador bonaerense Axel Kicillof no dejó pasar la polémica insólita que estalló en redes desde el lunes, cuando Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias del gobierno de Javier Milei, escribió en X: “Nadie pero nadie toma mate a las 23”.

El comentario apuntaba al mandatario provincial, que había aparecido en el programa de Carlos Pagni con un mate en mano durante la noche. Pero lejos de confrontar con enojo, Kicillof respondió con ironía y sencillez: “23hs. Después de participar de la gran marcha en defensa de la universidad y la salud pública, compartimos unos mates”, posteó en su cuenta oficial, junto a una foto en la que se lo ve relajado, termo y mate en mano, desde la Gobernación.
 
El gesto del gobernador no fue solo un chiste. En medio de la multitudinaria marcha contra el veto presidencial a la ampliación del financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, su publicación tomó un doble sentido.

Por un lado, la ironía hacia quienes lo acusaron de impostar popularidad con un mate nocturno; por otro, la reafirmación política de su defensa de la educación y la salud públicas.

La movilización que unió a sindicatos, estudiantes, docentes y dirigentes opositores fue interpretada como una clara derrota política para el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la foto de Kicillof con su mate trascendió la anécdota para ser un recurso de capitalización política.

