Provincia reconoce deuda con distribuidoras por la tarifa social

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense aprobó convenios específicos para cancelar, en cuotas, las deudas acumuladas con Edenor y Edesur por la implementación del régimen anterior de la tarifa social entre junio y julio de 2024.

