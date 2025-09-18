18 de septiembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia reconoce deuda con distribuidoras por la tarifa social
A través de su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense aprobó convenios específicos para cancelar, en cuotas, las deudas acumuladas con Edenor y Edesur por la implementación del régimen anterior de la tarifa social entre junio y julio de 2024.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la firma de convenios con Edenor y Edesur para reconocer de manera excepcional las deudas derivadas del régimen anterior de la Tarifa Social Eléctrica. Se trata de los montos correspondientes al período comprendido entre el 1° de junio y el 15 de julio de 2024, cuando se produjo el traspaso hacia el nuevo esquema de bonificaciones dispuesto por el Decreto Provincial Nº 940/2024 y la Resolución Nº 771/2024.
De acuerdo con lo establecido, la Provincia afrontará pagos por un total de $24.737 millones, que serán cancelados en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026. El convenio con Edenor asciende a $17.691 millones, mientras que el suscripto con Edesur contempla $7.046 millones. Ambos acuerdos tendrán carácter cancelatorio, final y definitivo respecto del viejo régimen de tarifa social.
La medida busca evitar perjuicios económicos a los usuarios beneficiarios del anterior sistema, ya que la aplicación retroactiva de las nuevas condiciones podía derivar en refacturaciones con costos adicionales para los hogares más vulnerables. Por ese motivo, la Provincia resolvió asumir el impacto financiero y garantizar la continuidad de la protección social en materia energética.
El nuevo régimen provincial de tarifa social, vigente desde el 1° de junio de 2024, amplió el beneficio a los usuarios residenciales incluidos en el Nivel 2 de menores ingresos de la segmentación nacional de subsidios, a través de una bonificación fija mensual sobre la facturación. El esquema se aplica también en las áreas bonaerenses concesionadas a Edenor y Edesur, bajo supervisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Las erogaciones para saldar la deuda serán atendidas con partidas del presupuesto vigente, según informó el Ministerio de Infraestructura. Con esta decisión, la Provincia busca dar cierre al viejo sistema de subsidios y consolidar el nuevo marco de asistencia energética, en línea con el compromiso de garantizar el acceso a la electricidad en sectores de bajos ingresos.