El massismo trabaja en una propuesta de reforma laboral que incluye a trabajadores de plataformas
El Frente Renovador elabora, junto a Pymes y gremios, una propuesta alternativa a la del gobierno de Milei. Buscan “que aumente el empleo formal haciendo crecer la economía”, aseguró la senadora provincial Malena Galmarini. “No es por acá”, sostuvo.
El Frente Renovador hizo saber que trabaja en una propuesta alternativa de reforma laboral, luego de que el gobierno de Javier Milei acelere con un proyecto al que consideran contrario a los intereses de los trabajadores.
En tal sentido, la senadora provincial Malena Galmarini criticó la iniciativa de los libertarios y advirtió que “esta no es la reforma que necesitamos”, destacando que el espacio se encuentra diseñando una alternativa “que aumente el empleo formal haciendo crecer la economía y cuidando a nuestras PyMEs, que generan el 80% del trabajo en Argentina”.
Al respecto, planteó la necesidad de avanzar hacia una simplificación tributaria real, destacando que “no se puede tratar igual a un pequeño comercio o micro PyME que a una gran empresa”.
Para Galmarini, el incentivo debe estar puesto “en producir e innovar, no en la especulación”. También remarcó que acompañar a las mujeres debe ser una prioridad, promoviendo más crédito, capacitación y cobertura en cuidados ante “la ausencia total de inversión en jardines”, y propuso la universalización de las licencias como una forma de alcanzar “justicia social real”.Asimismo, la flamante legisladora hizo hincapié en la situación de los trabajadores de plataformas, reclamando “transparencia e ingresos dinámicos” y señalando que “el algoritmo debe reconocer derechos y protección”. Y sostuvo: “Nuestra visión incluye un modelo de trabajo con derechos, protección y, sobre todo, futuro. No buscamos solo describir lo que pasa; trabajamos para cambiarlo”.
Galmarini cuestionó los resultados del modelo económico actual, señalando que “la reforma laboral de Milei ya está en marcha y ya fracasó”. Y advirtió que las consecuencias se sienten en todos los sectores.
“Casi 20.000 PyMEs menos, una desocupación del 8% que golpea sobre todo a jóvenes y mujeres, y un pluriempleo récord del 12%”, lanzó, subrayando que “no son estadísticas, son proyectos de vida truncados” y alertandoque la caída del poder adquisitivo afecta cada vez más a docentes, jubilados y trabajadores de la salud.
Por último, la referente del massismo rechazó las medidas que buscan consolidar la reforma en debate, advirtiendo que implican “vacaciones cuando el empleador quiera, sueldos en bonos o tickets, techo a los salarios, robo de horas extras y desfinanciamiento de la seguridad social para facilitar despidos”. Y concluyó: “No es por acá”.