La carrera federal hacia la Rosada ya tiene fecha de inicio
Kicillof acelera su proyección nacional con una agenda federal propia, mientras tensiona con sectores del kirchnerismo y busca ampliar su base política más allá del peronismo tradicional.
Las perspectivas de Axel Kicillof para este año tendrán un momento en el que dará de manera definitiva el salto al territorio nacional. La intención en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es que su máximo exponente recorra diferentes provincias con agenda propia y en contraposición con la del presidente, Javier Milei.
Varias fuentes dieron a conocer que desde marzo se verá al Gobernador con un itinerario en el que se lo verá en varios puntos del país. La planificación estará acompañada con contactos previos entre sus delegados con dirigentes del interior del país. De esta manera, buscarán combinar actos de gestión con acciones de carácter netamemento político.
Los intendentes del MDF le demandan a Kicillof que tome las riendas para la construcción de un proyecto superados al de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, hay sectores más beligerantes que insisten en no retomar muchos de los aspectos que identifican al kirchnerismo.
El propio mandatario lo dejó en claro a fines de diciembre del 2025 en un acto en el que reunió a 1.500 dirigentes del kicillofismo. Adelantó que el próximo paso es la construcción de una fuerza nacional a través del fortalecimiento de su armado. “No venimos a repetir el pasado, sino a construir el futuro”, expresan cerca del Gobernador.
En esa sintonía, tienen en claro que con el peronismo solamente no alcanza y que deben abrirse hacia otras expresiones tanto políticas como sociales y sindicales. Quizás un punto que genera tensión con La Cámpora y los aliados a Cristina Fernández.
El mandatario reitera que se debe construir “una alternativa sin sectarismos, una alternativa sin perder tiempo en las internas”. Un planteo que le ha valido críticas por parte del kirchnerismo de paladar negro. Ese sector todavía le recrimina haber realizado acuerdos de gestión con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).
“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, sostiene Kicillof como perspectiva de construcción.