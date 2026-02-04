Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Kicillof tira un salvavidas a ABSA en medio de fuertes reclamos y cortes prolongados

El Ejecutivo enviará más de $21.000 millones para cubrir gastos operativos y obras paralizadas, mientras en La Plata avanza un amparo por la falta de agua y el aumento tarifario.

