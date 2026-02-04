Kicillof tira un salvavidas a ABSA en medio de fuertes reclamos y cortes prolongados
El Ejecutivo enviará más de $21.000 millones para cubrir gastos operativos y obras paralizadas, mientras en La Plata avanza un amparo por la falta de agua y el aumento tarifario.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la aprobación de una asistencia financiera extraordinaria para Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), en un contexto marcado por el deterioro del servicio, las tensiones políticas y el avance de medidas judiciales en La Plata. A través del Decreto 38/2026, el Ejecutivo provincial avaló la transferencia de hasta $18.000 millones para cubrir costos operativos durante el primer trimestre del año, además de otros $3.984 millones destinados a reactivar y completar obras que quedaron paralizadas tras el incumplimiento de compromisos del Gobierno nacional.
La decisión se apoya en los antecedentes de creación y funcionamiento de la empresa, fundada en 2002 para garantizar la captación, potabilización y distribución de agua potable, así como el tratamiento de desagües cloacales. El decreto remarca la necesidad de dotar a la compañía de recursos suficientes para sostener y ampliar infraestructura, en un momento en que la prestación atraviesa uno de sus puntos más críticos en la región capital.
Según se desprende del articulado, los aportes se distribuirán en cuotas mensuales de hasta $6.000 millones entre enero y marzo, aunque los desembolsos de febrero y marzo quedarán sujetos a revisión de la Subsecretaría de Hacienda. Paralelamente, el financiamiento para obras se vincula con proyectos originalmente solventados por ENOHSA, cuyas certificaciones y pagos fueron interrumpidos por Nación, obligando a la Provincia a asumir obligaciones para evitar que los trabajos quedaran definitivamente abandonados.
El decreto también establece que ABSA deberá proceder al aumento de su capital social, en línea con la normativa vigente y con la magnitud del aporte público recibido. La medida contó con el aval de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Presupuesto, la Subsecretaría de Hacienda, el área jurídica del Ministerio de Infraestructura y de otros organismos de control, incluyendo Asesoría General de Gobierno, Contaduría y Fiscalía de Estado.
La asistencia financiera llega en medio de una escalada de reclamos en La Plata, donde la Unión Cívica Radical anunció la presentación de un amparo para frenar el aumento tarifario solicitado por la empresa y denunciar la deficiente prestación del servicio. La falta de agua, la baja presión y la dependencia de camiones cisterna afectan a barrios como Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet y Altos de San Lorenzo, donde el malestar vecinal creció de manera sostenida.
Los radicales cuestionan el incremento tarifario del 40% y los ajustes bimestrales automáticos, al considerar que “es inadmisible cobrar más por un servicio que no funciona”. También reclamaron la constitución del Observatorio del Agua en el Concejo Deliberante y exigieron un plan de contingencia inmediato con abastecimiento alternativo, mejoras en zonas de baja presión y provisión segura para sectores donde el agua no es potable.
Mientras tanto, en los barrios el panorama continúa sin mejoras visibles: cortes prolongados, presión mínima y un suministro que, cuando llega, no siempre es apto para el consumo. Vecinos denuncian atención insuficiente en delegaciones de ABSA, obras inconclusas y una sensación de abandono que se profundiza a medida que la crisis se extiende. Con el nuevo decreto, la Provincia busca fortalecer la capacidad operativa de ABSA, aunque persisten las dudas sobre la velocidad y eficacia con la que los fondos podrán traducirse en mejoras concretas en el servicio.