Tensa calma en la pulseada interna de Fuerza Patria en el Senado bonaerense
La batalla interna en Fuerza Patria no solo se libra en el terreno partidario, donde kicillofistas y camporistas negocian una lista conjunta que evite elecciones. La Cámara Alta es caja de resonancia de la interna y todos esperan que el rival mueva ficha.
Axelistas y cristinistas apuran la negociación de una lista única para evitar un enfrentamiento electoral en el seno del PJ bonaerense, con la oferta de La Cámpora para que el reemplazante de Máximo Kirchner al frente de ese sello sea el propio Axel Kicillof.
Mientras se arman listas locales, se rosquea y se recogen avales, una bomba quedó en estado latente en el Senado provincial. Allí, territorio donde manda la vicegobernadora Verónica Magario, se juega otro partido, aunque con los mismos protagonistas.
El cuerpo sigue sin definir autoridades (la primera sesión está convocada para el 26 de febrero, antes de la apertura de sesiones), entre ellas la presidencia del bloque y los representantes en las vicepresidencias del cuerpo.
El camporismo encontró allí una grieta para corroer el poder de la matancera con un reclamo para quedarse con la Secretaría Administrativa de la Cámara, además del liderazgo de la bancada, ante la negativa cerrada del kicillofismo.
Lo que comenzó siendo un “paquete” a negociar entre todos los sectores, de a poco se fue transformando en un tira y afloje independiente del PJ. Y lo que estaba circunscripto a autoridades del cuerpo, se extendió a los cargos como la Secretaría Administrativa, hasta hoy a cargo de Roberto Feletti.
Roberto Feletti, actual secretario Administrativo del Senado bonaerense.
Claro está, la repentina muerte del Secretario Legislativo, Luis Lata, otro kirchnerista del Conurbano, podría sumar un casillero a completar, aunque ningún sector movió ficha ni levantó la voz para reclamarlo.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) creen que el camporismo utiliza la estrategia de venta de una propiedad o un automóvil: “Piden lo máximo, lo más caro, para después bajar el precio y terminar aceptando algo menos”, arriesgan. Se refieren a la posibilidad de, cerrado el camino hacia el sillón de Feletti, conformarse con la Prosecretaría Administrativa, despacho ocupado por Martín Di Bella.
El axelismo insisten en que no hay lugar para una maniobra como esa, sabedores de que la presidenta del Senado debe conservar esos dos sillones claves para el manejo de la Cámara y, sobre todo, de los números. Y tampoco tiene intenciones de ceder la vicepresidencia Primera, el segundo en la línea sucesoria detrás del vicegobernador.
Para ese lugar Magario propuso a la bahiense Ayelén Durán, alineada con Andrés “Cuervo” Larroque, una jugada solicitada por el Ejecutivo. El kirchnerismo, en tanto, propone que Sergio Berni sea el presidente del bloque y que Mario Ishii se quede con la vicepresidencia primera.