La grieta se achica con una cumbre de intendentes peronistas, radicales y del PRO

Chascomús será el distrito que aloje una cumbre de la que participarán al menos 24 municipios gobernados por el peronismo, radicales y el PRO. La jornada está pensada para profundizar lazos de cooperación y articular respuestas en busca del desarrollo de los territorios medianos y chicos de la provincia de Buenos Aires.



En cuanto está convocado para este martes 3 desde las 15 y la convocatoria estará dirigida a jefes comunales de ciudades intermedias y pequeñas. El anfitrión será el alcalde Javier “Chapa” Gastón y, según trascendió, tiene en mente iniciar la construcción del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y Crecimiento (FRIDEC).



La idea es que el foro tenga una agenda anual que cuenten con dos instancias de trabajo diferenciadas. Por un lado, se reunirán los intendentes para abordar cuestiones netamente políticas y, por otro, sus equipos de gestión armarán mesas para abordar ejes específicos.



Desde la organización señalaron indicaron a La Tecla que se trata de “un espacio de articulación estratégica entre municipios de ciudades intermedias y chicas de la provincia de Buenos Aires, orientado a impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan el desarrollo productivo, la innovación en la gestión pública y la mejora integral de la calidad de vida de nuestras comunidades”. En ese marco, explicaron que la intención es que los participantes aborden problemáticas urbanas y rurales comunes e intercambien soluciones.



También se prevé la participación de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para encontrar canales de financiamiento para las problemáticas e iniciativas que se debatan en la jornada.



Entre los presentes estarán el intendente anfitrión, Javier Gastón; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Gobierno bonaerense, Manuel Padín; el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli; y el coordinador general de la Red de BiodiverCiudades de la CAF, Alejo Ramírez.



“Habrá presencia de municipios intermedios y chicos del interior. Radicales, peronistas y del PRO. Todos estamos atravesados por urgencias iguales o parecidas. Necesitamos compartir experiencias, buscar soluciones y contar con acompañamiento de organismos como la CAF”, expresó Gastón.