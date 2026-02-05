Volver | La Tecla Informe Especial 5 de febrero de 2026 ENTREVISTA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Alejandro Dichiara: “No estamos en un buen momento”

Mano a mano con La Tecla, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia habla del presente del peronismo, con una mirada crítica hacia la interna. El año legislativo y los desafíos que vienen

Compartir