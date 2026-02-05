5 de febrero de 2026
DESDE QUILMES
Comienza el clamor para que Kicillof conduzca el PJ
Ya agitan la candidatura del Gobernador para presidir el partido en la provincia de Buenos Aires: la filial quilmeña del MDF lanzó un documento en el que propone a Kicillof como cabeza de “un peronismo unido”.
A muy poco del cierre de listas para las elecciones en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, una filial kicillofista ya lanzó oficialmente el llamado para entronizar al gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato a presidir el partido.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Quilmes difundieron un documento en el que identifican a Axel Kicillof como el “compañero llamado a conducir” un proceso de “reconstrucción” desde la provincia que es “epicentro y corazón del peronismo argentino”.
“Proponemos avanzar hacia una unidad doctrinaria y programática, con la convicción de que debe ser Axel –o quien él designe– el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense. Necesitamos un partido que acompañe sin fisuras al gobierno provincial, defienda sus políticas y mantenga abiertas sus puertas a todos los sectores del movimiento”, manifestaron los militantes de la agrupación creada por el propio Kicillof.
De esta manera, el MDF quilmeño dio el puntapié inicial al “operativo clamor” para que el mandatario bonaerense presida el PJ además de gobernar la Provincia.
“Creemos fundamental que esta unidad bajo la conducción de Axel se exprese en cada distrito gobernado por compañeras y compañeros peronistas, fortaleciendo el proyecto colectivo que necesita el pueblo bonaerense”, añaden en su comunicado. “Con ese espíritu, convocamos a todas y todos a trabajar juntos por la reconstrucción federal del Movimiento Nacional Justicialista, que vuelva a ser el eje articulador del gran frente electoral capaz de poner fin al empobrecimiento y la entrega que promueve el actual gobierno nacional en 2027.”
Al MDF de Quilmes adhieren varias agrupaciones políticas y sindicales, como la Arturo Jauretche, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), el Movimiento Libres del Sur, el Peronismo de la Soberanía y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, entre otras.