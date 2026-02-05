Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de febrero de 2026 DESDE QUILMES

Comienza el clamor para que Kicillof conduzca el PJ

Ya agitan la candidatura del Gobernador para presidir el partido en la provincia de Buenos Aires: la filial quilmeña del MDF lanzó un documento en el que propone a Kicillof como cabeza de “un peronismo unido”.

