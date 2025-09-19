19 de septiembre de 2025
RUMBO A LAS NACIONALES
"Frenar a Milei" vs. “No aflojemos”: Taiana y Espert ya juegan el partido en las redes
Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lanzaron sus primeros spots de campaña, con la mira en los comicios del próximo 26 de octubre.
Fuerza Patria y La Libertad Avanza presentaron los primeros spots de campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, con sus primeros candidatos bonaerenses como protagonistas.
Con la consigna “Frenar a Milei”, Fuerza Patria presentó un video en el que remarca el valor de la unidad, con la figura central de Jorge Taiana y con la misión de contrarrestar el avance del gobierno de Javier Milei contras las políticas públicas y el ajuste contra los sectores más vulnerables.
En las imágenes aparecen, además de Taiana, figuras del espacio como Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. “¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario”, dice el ex ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner en off, añadiendo: “No va a alcanzar la fuerza de uno”, sino que “vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes”.También se muestran secuencias de las represiones ordenadas contra jubilados y otros sectores, haciendo un repaso de los actos encabezados por la ex Presidenta, Kicillof, Massa y Juan Grabois, junto con otras de la gestión de Taiana como canciller.
“Vamos a necesitar la fuerza de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo”, añade el postulante peronista, enfatizando en los conceptos de “volver a representar los sueños de millones de argentinos” y “sumar fuerzas para frenar a Milei”.
Campaña violeta
Del lado de La Libertad Avanza, el equipo que conduce el realizador Santiago Oria presentó el video que da el puntapié inicial a la campaña de José Luis Espert como candidato a legislador nacional por el territorio bonaerense.
El spot recorre diversos momentos registrados en recorridas y actos de campaña del presidente Javier Milei, varios de ellos con niños y jóvenes que se acercaron al mandatario durante sus recorridas.
Los mensajes hablan de Milei como “La esperanza del país”, rematando con la frase “Javier Milei es La Libertad Avanza”, con el logo y los colores del espacio que competirá el próximo 26 de octubre.
Finalmente, se incluye la imagen Espert, el economista que lidera la boleta violeta, que se muestra con la marca que deberá realizarse en el debut de la Boleta Única de Papel.