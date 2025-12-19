19 de diciembre de 2025
ESTE VIERNES
Cumbre clave del PJ bonaerense para fijar internas o sellar la unidad
El Consejo Provincial se reúne para poner fecha a las elecciones internas o acordar una lista única, en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo.
El Consejo del Partido Justicialista bonaerense se reunirá este viernes en Malvinas Argentinas con un objetivo político clave: definir la fecha de las elecciones internas o, en su defecto, avanzar en un acuerdo para una lista de unidad. El encuentro se produce en la antesala del vencimiento del mandato de Máximo Kirchner como presidente del PJ provincial y en un contexto de fuerte tensión interna dentro del peronismo bonaerense.
La cumbre se dará en medio de la disputa entre el cristinismo y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Las diferencias se profundizaron tras dos episodios recientes: el veto parcial del gobernador al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, dominada por La Cámpora y el massismo, y el bloqueo de la vicegobernadora Verónica Magario a la designación de Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado bonaerense.
Más allá del clima de confrontación, en las últimas horas se registraron contactos entre dirigentes de ambos espacios con la intención de preparar el terreno para sostener la unidad partidaria. Según trascendió, se realizó una reunión previa entre referentes del MDF —como Andrés Larroque, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Julio Alak— y del kirchnerismo, entre ellos Federico Otermín y Alejandro Dichiara, con el objetivo de acercar posiciones antes del encuentro formal.
La reunión del Consejo Provincial fue convocada por Máximo Kirchner para las 14 en la Casa de la Cultura y el Arte de Malvinas Argentinas, distrito gobernado por el intendente Leonardo Nardini. Será el tercer encuentro del PJ bonaerense desde la asunción de Javier Milei como presidente, y llega luego de una serie de reuniones marcadas por cruces abiertos entre el kirchnerismo y el kicillofismo.
En cuanto a la conducción del partido, las alternativas siguen abiertas. Se evalúa desde la continuidad de Máximo Kirchner hasta una candidatura de consenso encabezada por Verónica Magario, opción que solo avanzaría con aval del MDF. También aparecen los nombres de Julio Alak por ese sector, y de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), mientras que otros actores permanecen como incógnitas en el tablero interno.
Además de la presidencia y la vicepresidencia, el PJ bonaerense deberá renovar consejeros, apoderados partidarios y la conducción de las 135 unidades básicas de la provincia, una discusión que promete profundizar tensiones tanto a nivel provincial como distrital. En el cristinismo sostienen que la prioridad es “fortalecer la unidad” y respetar los espacios actuales de cada sector, con el argumento de ordenar el peronismo para que el gobernador pueda proyectar su gestión sin la interna como telón de fondo.