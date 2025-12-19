Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Kicillof desembarca en la Quinta para lanzar el Operativo Sol y vuelve a esquivar a Mar del Plata

El gobernador presentará este viernes el operativo de Sol a Sol en Santa Clara del Mar, ratificando el desplazamiento de Mar del Plata del acto central, en una decisión que refuerza señales políticas en la región y vuelve a tensar la interna del peronismo costero.

