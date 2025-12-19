19 de diciembre de 2025
Kicillof desembarca en la Quinta para lanzar el Operativo Sol y vuelve a esquivar a Mar del Plata
El gobernador presentará este viernes el operativo de Sol a Sol en Santa Clara del Mar, ratificando el desplazamiento de Mar del Plata del acto central, en una decisión que refuerza señales políticas en la región y vuelve a tensar la interna del peronismo costero.
Este viernes 19, el gobernador Axel Kicillof llegará a la Quinta Sección Electoral para encabezar el lanzamiento del Operativo de Sol a Sol, a partir de las 10, el esquema de seguridad que la Provincia despliega cada verano en los principales destinos turísticos. El escenario elegido será Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, una decisión que vuelve a dejar a Mar del Plata al margen del acto central por segundo año consecutivo.
El movimiento no es menor. Durante casi dos décadas, la presentación del operativo tuvo como sede fija a la ciudad cabecera de la costa atlántica bonaerense. Sin embargo, el cambio iniciado la temporada pasada —cuando el acto se realizó en Miramar— se consolida ahora como una señal política con peso propio: el gobernador vuelve a correr el eje territorial del verano hacia otros distritos de la región.
El lanzamiento incluirá el detalle del despliegue policial que abarcará a más de 40 municipios bonaerenses, con miles de efectivos de distintas áreas y especialidades, además de acciones coordinadas en materia de seguridad vial, transporte y asistencia sanitaria. En paralelo, el Ministerio de Producción dará inicio formal a la temporada turística, con anuncios vinculados a promoción, financiamiento y consumo.
Más allá de la logística, la elección de Mar Chiquita como sede vuelve a activar lecturas políticas dentro del peronismo bonaerense. El distrito gobernado históricamente por Jorge “Pitingo” Paredi aparece, una vez más, como una referencia clave para Kicillof en la Quinta Sección. El gesto refuerza el peso de ese armado territorial en un momento en el que el oficialismo provincial empieza a ordenar nombres y liderazgos con proyección a mediano plazo.
La contracara de esa decisión es Mar del Plata. La ciudad más importante de la región vuelve a quedar fuera del acto central, un dato que no pasa inadvertido en la interna peronista local, donde conviven distintos espacios y aspiraciones. La ausencia del lanzamiento en suelo marplatense vuelve a reavivar interrogantes sobre el lugar que ocupan Gustavo Pulti y Fernanda Raverta en el esquema provincial.
En ese marco, también habrá una postal política novedosa: el acto marcará la primera foto pública de Agustín Neme como intendente interino junto a Axel Kicillof. Será el primer evento de peso provincial en el que el alcalde participe ya con el traje institucional puesto, un dato que suma lectura política en medio del recambio temporal en el Ejecutivo local.
Otro de los focos estará puesto en quiénes dirán presente en Santa Clara del Mar. La incógnita pasa por la participación de los distintos sectores del peronismo marplatense y de la Quinta Sección: si habrá representación del espacio de Gustavo Pulti, si dirá presente el sector que responde a Fernanda Raverta y qué volumen político tendrá la comitiva local en un acto que, además de inaugurar el verano, empieza a ordenar el tablero hacia adelante.