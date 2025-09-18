Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2025 ESQUIRLAS

El PRO se desangra: la pelea entre Ritondo y Lospennato anticipa un quiebre tras las elecciones

La tensión en el bloque del PRO estalló tras el rechazo a los vetos de Milei, dejando al descubierto profundas divisiones y rencores electorales. El cruce entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, sumado a las críticas por votos disidentes, anticipa una ruptura inminente que podría reconfigurar el partido después de octubre.

