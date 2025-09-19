19 de septiembre de 2025
FINAL FATAL
Un custodio de Cristina Kirchner le disparó a un ladrón que quiso robarle la moto
Carlos Alberto Carranza, sargento de la Policía Federal Argentina, es parte del personal de seguridad del departamento de la exvicepresidenta, ubicado en San José 1111. El hombre se encontraba de civil cuando fue interceptado por dos ladrones, uno de ellos con un arma.
Un custodio de la ex presidenta argentina, Cristina Kirchner, mató a un delincuente que intentó robarle la moto. La víctima había sido sorprendida cuando circulaba de civil cuando fue interceptado por dos ladrones.
Uno de ellos, que lo apuntó con un arma, lo obligó a bajarse de la moto. En ese momento, Carranza se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria Bersa Thunder.
Los asaltantes dispararon y, tras el intercambio de balas, uno de ellos cayó herido. Fue trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, y murió mientras lo operaban.
Su compañero se dio a la fuga y todavía no se sabe su paradero. Por lo pronto, se hicieron pericias a la moto del custodio y a la del delincuente durante la madrugada de este viernes en el lugar del hecho.
Carranza salió ileso del tiroteo. En el lugar quedó abandonada la moto de los delincuentes, que no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez.
Fuentes del caso confirmaron que Carranza estaba de franco de servicio al momento del ataque y que, por protocolo, portaba su arma reglamentaria.