Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 FINAL FATAL

Un custodio de Cristina Kirchner le disparó a un ladrón que quiso robarle la moto

Carlos Alberto Carranza, sargento de la Policía Federal Argentina, es parte del personal de seguridad del departamento de la exvicepresidenta, ubicado en San José 1111. El hombre se encontraba de civil cuando fue interceptado por dos ladrones, uno de ellos con un arma.

Compartir