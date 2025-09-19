Se derrumbó un puente ferroviario centenario sobre el río Salado
La estructura, en desuso desde 1994 y considerada patrimonio histórico, colapsó entre Chivilcoy y 25 de Mayo en medio del fuerte caudal por las lluvias. El hecho reaviva reclamos por obras hidráulicas en la cuenca, donde más del 90% de los campos siguen bajo agua.
Un puente ferroviario en desuso desde 1994 se derrumbó sobre el río Salado, entre los partidos bonaerenses de Chivilcoy y 25 de Mayo. La estructura, que pertenecía a Trenes Argentinos y estaba considerada patrimonio histórico por su antigüedad, tenía más de 100 años y unía las estaciones de Gorostiaga y Anderson del Ferrocarril Sarmiento.
El colapso se produjo en medio del gran caudal que arrastra el río Salado debido a las intensas lluvias. Según un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en el centro oeste bonaerense hay 2 millones de hectáreas bajo agua y el área comprometida total alcanza los 3 millones de hectáreas.
De acuerdo con el portal Bragado Informa, el puente ya había sido evaluado para su retiro, aunque esa medida no se concretó por la oposición de vecinos que lo utilizaban para el tránsito. También señalaron que la falta de dragado en un tramo cercano y el peso del agua sobre la estructura envejecida habrían sido determinantes en su colapso.
El episodio se suma a otros reclamos vinculados al cauce del Salado. Productores de Roque Pérez advirtieron que el puente de la ruta nacional 205 funciona como un “cuello de botella” que impide el escurrimiento del agua y mantiene más del 90% de los campos inundados. Solicitaron una obra de emergencia al gobierno nacional, al que corresponde la jurisdicción del tramo dentro del Plan Maestro del Salado.