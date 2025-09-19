Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2025 EFECTO INUNDACIóN

Se derrumbó un puente ferroviario centenario sobre el río Salado

La estructura, en desuso desde 1994 y considerada patrimonio histórico, colapsó entre Chivilcoy y 25 de Mayo en medio del fuerte caudal por las lluvias. El hecho reaviva reclamos por obras hidráulicas en la cuenca, donde más del 90% de los campos siguen bajo agua.

