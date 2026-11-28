La histotripsia es un tratamiento no invasivo. Se basa en pulsos de ultrasonido de alta intensidad que generan una nube de microburbujas dentro del tumor. De esta manera, al formarse y colapsar, esas burbujas licúan el tejido canceroso a nivel celular. El cuerpo reabsorbe los restos. Vale mencionar que no hay incisión, calor ni radiación.



En octubre de 2023, la FDA autorizó el sistema Edison, de HistoSonics, para tumores primarios y metastásicos de hígado. Es la primera plataforma comercial de histotripsia en Estados Unidos. El procedimiento dura de una a tres horas, con anestesia general, y en muchos centros el paciente se va el mismo día.



Sirve sobre todo a quienes no pueden operarse: tumores junto a vasos o conductos biliares, función hepática limitada o metástasis. Además, en el ensayo #HOPE4LIVER hubo un éxito técnico que superó el 95 % y el control local a un año rondó el 90 %. Los estudios previos sugieren, además, un estímulo de la respuesta inmune.



La técnica se inventó en la Universidad de Michigan a inicios de los 2000, con la ingeniera Zhen Xu al frente. En 2009 se fundó HistoSonics para llevarla a la clínica. Hoy se ofrece en hospitales como Johns Hopkins y Cleveland Clinic. Avanzan ensayos para riñón y podrían ampliarse pronto las indicaciones.



El precio varía según el centro y la cobertura. Medicare paga unos 17.500 dólares por el procedimiento ambulatorio en hospital; en centros quirúrgicos el rango estimado es de 9.500 a 17.500 dólares. El copago del paciente con Medicare suele ser de 1.700 a 1.900 dólares. Hay un consumible de un solo uso de varios miles de dólares. Algunos centros anuncian pago en efectivo cercano a 30.000 dólares. En Hong Kong el precio privado ha rondado los 33.000 dólares, con subsidios que lo reducen. La cobertura de aseguradoras privadas sigue creciendo.



La propuesta no sustituye a la cirugía cuando esta es curativa, pero sí abre el camino a una vía menos agresiva para tumores hepáticos seleccionados. Aún más en aquellos contextos que suelen ser difíciles.