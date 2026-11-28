El pilates para mascotas es una adaptación de los principios del método Pilates a la fisioterapia animal. Se trata de un enfoque terapéutico que prioriza el control del movimiento, el fortalecimiento del core, la propiocepción y el equilibrio.



Su objetivo es mejorar la movilidad, prevenir lesiones y favorecer la recuperación funcional en perros con debilidad muscular o problemas articulares.



Se practica en sesiones en las que el tutor guía al animal en movimientos lentos y precisos: equilibrio sobre superficies inestables, elevaciones controladas de las extremidades, transiciones de sentado a de pie, pasos laterales y estiramientos suaves de la columna y las patas. Todo se realiza con refuerzo positivo y respetando los límites del perro.



Resulta especialmente útil en razas pequeñas y medianas con predisposición articular, en razas grandes propensas a displasia y en perros senior de cualquier raza. También se aplica en animales deportistas y en la recuperación postoperatoria.



El acompañamiento de las personas y la guía de los veterinarios son esenciales a la hora de llevar adelante estos procesos de recuperación.