Las dudas sobre el futuro televisivo de Mirtha Legrand llegaron también a la celebración de sus 100 años. La conductora cumplirá el centenario el 23 de febrero de 2027 y, desde El Trece, Adrián Suar venía anticipando el deseo de que la fecha se celebrara en el canal, con un programa especial a la altura de su trayectoria.



Sin embargo, el entorno de la diva desmintió esa versión. Según trascendió a través de un mensaje de una persona cercana al círculo íntimo de Mirtha, “el cumpleaños de Mirtha no es de El Trece”. El texto agregaba que el festejo “lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos” y que se evaluará “al mejor postor de guita y condiciones generales”.



La aclaración llegó en un contexto de tensión. Desde el mismo entorno se mostraron molestos con el canal y hablaron de “una sumatoria de errores”. Fuentes de El Trece, en tanto, sostienen que tienen todo preparado para un especial —incluso antes de fin de año o en febrero, pero que aún no cuentan con el visto bueno de Mirtha, de su médico ni de la familia. Todo depende, dijeron, de sus ganas y de su estado de salud.



La salud de la conductora es el factor que condiciona cualquier decisión. Tras las internaciones que atravesó este año, tanto su continuidad en pantalla como el formato de su centenario quedaron en suspenso. Su nieto Nacho Viale, responsable de las producciones familiares, es quien estaría al frente de las negociaciones. Desde el canal reconocen que no hay acuerdo cerrado y que la familia mantiene el control de la decisión.



Así, a poco más de dos meses del cumpleaños número 100, el gran homenaje televisivo que muchos daban por sentado en El Trece quedó en duda. El entorno de Mirtha dejó en claro que el festejo no es patrimonio del canal y que se evaluarán todas las opciones.