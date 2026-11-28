Luis Ventura debió ser internado de urgencia la noche del viernes luego de sufrir una descompensación mientras se dirigía al Aeropuerto de Ezeiza. El periodista y presidente de APTRA tenía programado volar a Miami para participar, este domingo, de la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026. El episodio lo obligó a suspender el viaje.



Según contó su colega Nicolás Peralta, Ventura había terminado su jornada laboral cuando comenzó a sentirse mal. Lo trasladaron al Sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde quedó en observación y se le realizaron estudios. Peralta señaló que se trató de un pico de presión vinculado al estrés y al cansancio acumulado, y pidió transmitir tranquilidad: “Está bien”.



El agotamiento venía de semanas atrás. Tras los Martín Fierro realizados en Uruguay, el conductor arrastraba varios frentes abiertos. Aun así, ese viernes cumplió con sus compromisos laborales. La productora Alicia Pedrelli contó que lo notó “medio raro” desde temprano. Había tenido una reunión por la mañana vinculada al Club Atlético Victoriano Arenas, donde se desempeña como técnico/mánager desde 2015, y recibió llamados a lo largo del día. “El querer cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación”, explicó. Según detalló, llegó a tener una presión de 10/20.



Daniel Gómez Rinaldi lo acompañaba en el momento de la descompensación. Pedrelli adelantó que, al menos hasta el lunes, Ventura permanecerá internado. Desde el entorno también se informó que el periodista se comunicó con colegas y que se encuentra “internado y controlado”.



Horas más tarde, el propio Ventura habló desde la clínica y confirmó que lo estabilizaron. Contó que llegó con valores elevados y que los médicos lograron bajarle la presión de forma progresiva hasta estabilizarla. El episodio volvió a poner en primer plano la intensa agenda del presidente de APTRA, que combina trabajo diario, la conducción de la entidad y compromisos institucionales.