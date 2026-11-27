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El gobierno de Javier Milei sufrió una nueva baja con la renuncia de Carlos Curci, que hasta ahora estaba al frente de todos los medios públicos.
Curci, que había sido designado interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU (CAISAU), presentó su dimisión luego de 16 meses en el puesto, en el que había sido designado a mediados de 2025. Estaba a cargo de Canal 7, Radio Nacional y las señales de cable Encuentro, Pakapaka y DeporTV.
El actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, Fernando Subirats, reemplazará a Curci como interventor de las empresas públicas de medios; la silla que deja Subirats quedará, por ahora, vacía. Sus responsabilidades serán asumidas por el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández.
Antes de llegar a la esfera pública, Curci era vocero de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Durante su gestión se redujo la plantilla de los medios nacionales de comunicación a través de un programa de retiros voluntarios.
Subirats, su reemplazante, es un hombre cercano a Fernández que ya tenía experiencia en los medios públicos, habiendo sido director ejecutivo de Radio Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. También tiene trayectoria en radios privadas: Mitre, Continental y Rivadavia.