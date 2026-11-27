Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 Y CONTANDO

Otra renuncia en el gobierno: se fue el interventor de los medios públicos

Carlos Curci dejó su cargo y ya tiene reemplazante. Estaba al frente de Canal 7, Radio Nacional, Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.