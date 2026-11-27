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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó hoy en Avellaneda, junto al exintendente Jorge Ferraresi, de una jornada de debate de propuestas de gobierno que incluyen la eliminación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la suspensión del pago de la deuda externa.
Con Ferraresi como anfitrión, Quintela formó parte del cierre del ciclo de formación política de la Corriente Nacional Martín Fierro, que tuvo lugar en el Polideportivo Néstor Kirchner y del que formaron parte dirigentes políticos, sindicales y territoriales de todo el país.
En la jornada se reivindicó la histórica consigna “Patria sí, colonia no” y se propuso suspender los pagos de la deuda externa hasta determinar la verdadera finalidad de la misma y enjuiciar a los responsables.
También se postuló que el Estado debe ejercer su plena soberanía sobre los minerales e hidrocarburos incrementando considerablemente el valor de las regalías y anulando el RIGI ideado e implementado por el gobierno de Javier Milei, para “recuperar un ciclo virtuoso que promueva la industria nacional con el protagonismo de las empresas públicas y el cuidado del ambiente y las comunidades”.
Nahuel Beibe, secretario general de la Martin Fierro, sostuvo que “la soberanía no es un hecho abstracto ni declamativo sino algo concreto y necesario que el Estado debe ejercer para reconstruir los derechos del pueblo argentino en un futuro gobierno del peronismo”.
Los oradores que se expresaron en la jornada de debate político fueron José Martínez (Buenos Aires), Ana Cubilla (Misiones), Rafael Salas (Tucumán), Quito Aragón (fundador de la organización), además de los mencionados Ferraresi y Quintela.