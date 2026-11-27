Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 PATRIA SÍ, RIGI NO

Con Ferraresi como anfitrión, Quintela bajó a Avellaneda a debatir propuestas de gobierno

El gobernador y el exintendente participaron del cierre de un ciclo de formación de la Corriente Nacional Martín Fierro. Proponen anular el RIGI y suspender el pago de la deuda externa.

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