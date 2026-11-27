Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

Las 5 del Radar: boletos para los pibes, boxeo político e inauguraciones en serie

Mientras Alak y Kicillof multiplican actos, placas y “puesta en valor”, en La Plata se proponen boletos gratis para el fútbol infantil, se inauguran sedes con ring de boxeo y se compra equipamiento no letal sin que nadie explique del todo cómo se va a usar. Un repaso sin anestesia de la semana en la capital provincial.

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