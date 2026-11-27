Las 5 del Radar: boletos para los pibes, boxeo político e inauguraciones en serie
Mientras Alak y Kicillof multiplican actos, placas y “puesta en valor”, en La Plata se proponen boletos gratis para el fútbol infantil, se inauguran sedes con ring de boxeo y se compra equipamiento no letal sin que nadie explique del todo cómo se va a usar. Un repaso sin anestesia de la semana en la capital provincial.
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1. Boleto deportivo gratuito: el semillero del mundo, con requisitos y todo
Apareció un anteproyecto para que los chicos de 6 a 17 años que juegan al fútbol en clubes platenses tengan hasta seis viajes semanales gratis en colectivo. “El Semillero del Mundo”, lo bautizaron. Para acceder hace falta DNI, domicilio acreditado, certificado del club, horarios de entrenamiento y autorización de los padres. Prioridad para los vulnerables, pero no excluye al resto. Financiado con partidas municipales, subsidios o lo que se pueda conseguir. La idea suena bien: que el pibe llegue a entrenar sin que la familia se funda en el transporte. El detalle es que, en una ciudad donde todavía hay calles que son pantanos y centros de salud que se “reconstruyen” cada tanto, el boleto gratis llega como otra promesa que depende de que alguien lo reglamente en 90 días. Mientras tanto, el semillero sigue pagando el pasaje.
2. Julieta Quintero Chasman y el ring en la calle: Casa Ciudad Futuro con boxeo incluido
La diputada inauguró Casa Ciudad Futuro en una casona de 53 y 4, con más de 500 personas y un cuadrilátero de boxeo montado sobre la vereda. Apoyo de concejales libertarios y del PRO. En el discurso habló de inseguridad, le reclamó a Kicillof y dijo que el cambio de Milei tiene que llegar a la provincia. También proyectó La Plata hacia el bicentenario de 2082, con más perfil tecnológico y turístico. Café Libertad, Sala 1882 y Estudio 2082: nombres que suenan a plan. El ring en la calle es el detalle que no se olvida: en una ciudad donde la inseguridad no se resuelve con discursos, montar un escenario de pelea para hablar de seguridad tiene su ironía. El espacio está, las mesas de trabajo también. Ahora falta ver si el boxeo se queda en la inauguración o si alguien termina recibiendo un golpe real.
3. Kicillof y Alak, otra vez juntos: salud municipal y los 75 años de la República de los Niños
El gobernador y el intendente inauguraron el nuevo Centro de Atención de Salud Municipal (CASaM) en el casco urbano y, de paso, encabezaron el acto por los 75 años de la República de los Niños. Estela de Carlotto, Flavia Terigi y el elenco habitual. Kicillof habló de sistema de salud universal y de seguir invirtiendo en ambulancias; Alak agradeció el respaldo provincial y habló de “reconstrucción”. Entregaron dos ambulancias más (van 441 desde que arrancó la gestión) y firmaron convenios con la UNLP. En la República de los Niños tomaron juramento a las nuevas autoridades infantiles y recuperaron la Casa de la Niñez. El dúo recorre y corta cintas. El contraste es el de siempre: mientras se inaugura y se celebra el patrimonio educativo, en varios barrios la salud primaria sigue dependiendo de que alguien no se olvide de mantener lo que ya estaba.
4. Pistolas Byrna: 30 lanzadoras, 15.000 proyectiles y la pregunta que no tiene respuesta todavía
La Municipalidad avanza con la compra de 30 pistolas Byrna (o similares), calibre 68, más 15.000 proyectiles (cinéticos y de gas pimienta) y los insumos de CO2 para la Guardia Urbana. Presupuesto estimado: alrededor de 70 millones de pesos, vía licitación privada. La Libertad Avanza presentó un pedido de informes en el Concejo para saber cómo se va a capacitar a los agentes: contenidos de los cursos, quiénes dictan, evaluaciones, protocolos de uso y reentrenamiento. El equipamiento se justifica como herramienta de intervención gradual. El problema es que la documentación pública no muestra todavía el resultado de la licitación ni quiénes ganaron. Armas no letales para la Guardia Urbana suenan a modernización. Que la oposición tenga que pedir por escrito cómo se van a usar y quién va a saber usarlas es el tipo de detalle que deja la sensación de que primero se compra y después se pregunta.
5. Nueva sede de Turismo en 13 y 50: merchandising oficial y “brillo original”
Alak inauguró la sede central del EMATUR en un edificio patrimonial de 13 y 50. Centro de informes para vecinos y visitantes, oficinas administrativas y, próximamente, un local de merchandising oficial de la ciudad. El intendente habló de que La Plata “muestra progresivamente su brillo original” a medida que se ponen en valor plazas, parques y espacios públicos. También de potenciar circuitos peatonales, cicloturísticos y visitas guiadas. Cada turista, dijo, es una oportunidad para el comercio y la gastronomía. El edificio patrimonial queda lindo en las fotos. El detalle es que el “brillo original” se anuncia el mismo día en que en otros puntos de la ciudad el barro, la iluminación y los servicios básicos siguen siendo reclamo cotidiano.