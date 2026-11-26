Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 PREOCUPANTE

Alarma mundial: la IA podría romper las claves que protegen a los bancos

Crecen las versiones de que OpenAI y Anthropic habrían conseguido resolver uno de los grandes problemas matemáticos sobre los que se sostiene la seguridad digital. El Banco de Inglaterra advirtió este jueves sobre los riesgos tecnológicos que enfrenta el sistema financiero.

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