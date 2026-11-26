Alarma mundial: la IA podría romper las claves que protegen a los bancos
Crecen las versiones de que OpenAI y Anthropic habrían conseguido resolver uno de los grandes problemas matemáticos sobre los que se sostiene la seguridad digital. El Banco de Inglaterra advirtió este jueves sobre los riesgos tecnológicos que enfrenta el sistema financiero.
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Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción comienza a convertirse en una preocupación para el mundo financiero. La posibilidad de que la inteligencia artificial consiga vulnerar los sistemas criptográficos que protegen operaciones bancarias, comunicaciones gubernamentales y datos confidenciales encendió las alarmas internacionales.
El origen de las versiones se encuentra en las declaraciones de Scott Aaronson, investigador de la Universidad de Texas y referente mundial en computación cuántica, quien aseguró haber recibido información sobre posibles avances revolucionarios en materia de criptografía por parte de OpenAI y Anthropic.
El supuesto descubrimiento permitiría resolver de manera eficiente problemas matemáticos de enorme complejidad sobre los que se construyeron sistemas de seguridad como el RSA, utilizado para proteger información y autenticar operaciones digitales. En paralelo, hoy el Banco de Inglaterra publicó su informe de estabilidad financiera, en el que advirtió sobre las crecientes amenazas derivadas de la inteligencia artificial y la computación cuántica, y planteó la necesidad de avanzar hacia nuevos mecanismos de protección.
De confirmarse el supuesto hallazgo, bancos, gobiernos, empresas y organismos internacionales podrían verse obligados a acelerar una transformación de sus sistemas de seguridad. Incluso el mercado de las criptomonedas podría enfrentar nuevos desafíos, aunque Bitcoin utiliza mecanismos criptográficos diferentes del RSA.
Hasta el momento, ninguna de las dos compañías confirmó públicamente el descubrimiento y tampoco existe una demostración pública que permita verificarlo. Sin embargo, el interrogante ya está instalado: ¿podrá la humanidad desarrollar nuevos sistemas de seguridad a la misma velocidad con la que la inteligencia artificial amenaza con vulnerarlos?