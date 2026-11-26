Andy Taylor, el guitarrista que ayudó a construir el sonido de Duran Duran, falleció a los 65 años después de una “larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata”. La confirmación llegó a través de un comunicado publicado por la banda y por su familia en Instagram, en el que se despidieron del músico y recordaron su aporte fundamental al grupo.



Taylor formó parte de la formación clásica de Duran Duran y fue uno de los responsables del estilo que llevó a la banda a la cima en la década de 1980. Sus riffs de guitarra, que combinaban la agresividad del rock con el groove del funk, marcaron canciones emblemáticas como “Girls on Film”, “Rio”, “Hungry Like the Wolf” y “The Reflex”. Esa mezcla fue clave para que el grupo se diferenciara dentro del movimiento New Romantic británico y lograra un sonido propio, más eléctrico y danceable que el de muchos de sus contemporáneos.



Aunque Simon Le Bon era el rostro más visible y la voz de la banda, Taylor aportó de manera decisiva a la identidad sonora. Su trabajo en la guitarra ayudó a fusionar influencias del punk con elementos de la música dance y el pop electrónico, lo que permitió que Duran Duran trascendiera el circuito alternativo y se convirtiera en un fenómeno de masas. En Estados Unidos, la popularidad del grupo llegó a compararse con la Beatlemanía, y Taylor fue una pieza central de esa explosión.



Durante los años ochenta, Duran Duran no solo llenó estadios y encabezó rankings, sino que también se consolidó como un referente estético y cultural. Los videoclips, la imagen y el sonido del grupo definieron una época, y la guitarra de Taylor fue parte inseparable de ese legado. Tras dejar la banda en distintos momentos de su carrera, el músico continuó vinculado a la música y mantuvo el reconocimiento de los seguidores por su aporte en los discos más icónicos.



La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas entre fans y colegas. Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, más allá de la larga enfermedad que enfrentó. Con su partida se cierra una etapa de una de las bandas que más marcaron la música pop y rock de los años 80.