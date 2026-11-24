Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 ¿TREGUA?

Karina reunió a la mesa política y Bullrich estuvo

Tras el respaldo del Presidente, la senadora participó del cónclave del círculo chico del gobierno libertario. La idea de bajar las PASO y el Presupuesto, entre los temas prioritarios.

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