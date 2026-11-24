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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo presente hoy en la reunión de la mesa política del gobierno libertario a la que convocó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Luego de un período de fuerte tensión con el Ejecutivo por sus críticas y gestos diferenciadores, Bullrich fue respaldada días atrás por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien aclaró que una frase suya sobre quienes “buscan hundir el barco” había sido malinterpretada y no se refería a la ex ministra de Seguridad Nacional y ahora senadora estrella.
Bullrich había protagonizado un episodio tenso, incluso, durante una reunión de la mesa política, por lo que su vuelta al ruedo esta tarde marca un momento de distensión.
Además de Karina, hermana del Presidente, y de Bullrich, participaron del cónclave los funcionarios y legisladores habituales de estos encuentros: el jefe de gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el también asesor Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
La movida libertaria para cancelar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el año que viene y el tratamiento del Presupuesto 2027 fueron los temas prioritarios de la reunión, que se centró, como siempre, en apuntalar la estrategia legislativa del gobierno de Milei.
También se habló de otros proyectos que quedaron opacados por las idas y vueltas de la coyuntura nacional e internacional, como el de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pergeñada por el Presidente en el inicio de su ofensiva por la soberanía sobre las islas Malvinas, que quedó en un limbo luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionara la idea porque afectaría a empresas de su país.