Cuando parecía que el enfrentamiento con Mauro Icardi no tenía tregua, Wanda Nara lanzó una señal inesperada. En una entrevista se mostró optimista sobre la posibilidad de recomponer el vínculo con el futbolista.



Consultada sobre si se imaginaba sentándose a conversar con Icardi en algún momento, respondió sin esquivar: “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”. Para fundamentar su postura, recordó el camino recorrido con Maxi López, con quien protagonizó fuertes enfrentamientos públicos durante años y con quien terminó recomponiendo la relación. “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, explicó.



En la misma línea, Nara remarcó que mantiene un buen vínculo con sus anteriores parejas y se mostró convencida de que Icardi no será la excepción: “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”. Sobre cómo imagina que terminará la disputa actual, transmitió tranquilidad: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”.



Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente por el expediente judicial y las medidas en curso, eligió la cautela y no dio mayores precisiones. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, respondió.



Durante la misma entrevista también se refirió a su actualidad amorosa junto a Martín Migueles. Sobre este presente, aseguró sentirse “muy tranquila, muy libre” y destacó el perfil bajo de su pareja.

Así, mientras continúa con sus compromisos laborales, incluida la conducción de MasterChef Celebrity, y su relación actual, Wanda Nara dejó un mensaje claro: no descarta que el tiempo y una conversación directa puedan cambiar el escenario con Mauro Icardi.