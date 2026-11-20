La retatrutida es un medicamento experimental que forma parte de una nueva generación de fármacos para el control del peso y la diabetes.



A diferencia de Ozempic (semaglutida), que actúa sobre el receptor de la hormona GLP-1, la retatrutida estimula de forma simultánea tres receptores: GLP-1, GIP y glucagón.



Esta triple acción reduce el apetito y aumenta la saciedad, mejora el metabolismo de la glucosa y eleva el gasto energético del organismo.



El resultado es una pérdida de peso y un control glucémico potencialmente más potentes que los logrados con tratamientos que actúan sobre una o dos hormonas.



En adultos con diabetes tipo 2, la retatrutida ha mostrado reducciones del peso corporal cercanas al 20 % con las dosis más altas, frente a aproximadamente un 9 % con Ozempic, según los resultados de los estudios clínicos.



También ha demostrado una disminución de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y mejoras en el colesterol no HDL, los triglicéridos y la presión arterial sistólica.



Como ocurre con otros fármacos de esta clase, los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y otras molestias digestivas.



Estos síntomas suelen ser más intensos al inicio del tratamiento o cuando se incrementa la dosis y, en algunos casos, provocan su abandono.



La interrupción del tratamiento por efectos adversos puede ser más frecuente con las dosis altas de retatrutida.



La retatrutida continúa en investigación y aún no está aprobada para su uso clínico. Su desarrollo busca ofrecer alternativas más eficaces para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2.



Actualmente, se encuentra en la fase final de investigación clínica y se estima que podría llegar al mercado en 2027, aunque su comercialización dependerá de los resultados de los ensayos y de la aprobación de las autoridades sanitarias.