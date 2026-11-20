Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026

Promesas de seguridad, micros que se reescriben, loteos que se morigeran y un cumpleaños de 120 mil personas

Esta semana Alak anunció 2.400 cámaras y un anillo digital, la Justicia mandó a casa a los de Delsud, el nuevo pliego de micros limita a una zona por empresa y en Colonia Urquiza piden asfalto y policía con 300 firmas. En plaza Moreno la ciudad festejó el 144° aniversario.

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