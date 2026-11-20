Promesas de seguridad, micros que se reescriben, loteos que se morigeran y un cumpleaños de 120 mil personas
Esta semana Alak anunció 2.400 cámaras y un anillo digital, la Justicia mandó a casa a los de Delsud, el nuevo pliego de micros limita a una zona por empresa y en Colonia Urquiza piden asfalto y policía con 300 firmas. En plaza Moreno la ciudad festejó el 144° aniversario.
LAS 5 DEL RADAR DESCONFIADO
1. Más cámaras y un anillo digital: Alak promete casi triplicar la vigilancia
El intendente anunció la segunda etapa del Plan de Seguridad Municipal junto a Kicillof: de 900 a 2.400 cámaras, 560 kilómetros de fibra óptica (hoy son 40) y 50 puntos de control en los accesos para detectar vehículos o personas con pedido de captura. Todo se controlará desde el Centro de Operaciones Municipales. La primera etapa salió con recursos propios ($3.800 millones). Muy vanguardia, claro. Mientras tanto, en Tolosa roban el mismo jardín por novena vez y en City Bell crecen las entraderas. Las cámaras llegan, la inseguridad, por ahora, también.
2. Loteos ilegales: prisión preventiva para Vila Basualdo y su ex, pero en casa
La Cámara de Apelación confirmó la prisión preventiva de Francisco Vila Basualdo (Grupo Delsud) y Eugenia Martínez por las estafas en los emprendimientos Garden y Sophenia, pero les concedió arresto domiciliario. Nadia Lima, la tercera imputada, se queda afuera de ese beneficio. La causa investiga la venta de lotes que se presentaban como residenciales sin aprobación municipal. La Justicia sostiene la hipótesis de estafa, pero la morigeración llegó por falta de antecedentes y la hija menor. Prisión preventiva sí, barrotes no. El radar sigue mirando.
3. Nuevo pliego de micros: una empresa, una zona y concesiones más cortas
Alak mandó al Concejo el nuevo pliego para Norte, Sur, Este y Oeste. El cambio clave: ninguna empresa o unión transitoria podrá ganar más de una zona (hoy el grupo de Corbelli está en tres). La concesión baja de 12 a 10 años (prorrogable 2 con aval del Concejo), el puntaje mínimo para ser admisible cae de 75 a 65, y los micros deberán tener máximo 7 años al inicio. Prioridad a GNC, híbridos y eléctricos. También aparece el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) para autorizar cambios de frecuencias y recorridos, más una app municipal en tiempo real con GPS y conteo de pasajeros. El pliego anterior se anuló en septiembre. Ahora se discute en comisiones. Menos monopolio en el papel, el boleto que sigue subiendo en la calle.
4. La periferia reclama: Colonia Urquiza junta 300 firmas por calles, basura y policía
Mientras el centro se llena de fibra óptica y anillos digitales, en Colonia Urquiza los vecinos se organizaron. Calles con pozos y puentes rotos (uno con cráter, otro desmoronándose), basurales, alumbrado que no llega, micros que casi no pasan y un destacamento policial sin personal fijo. Hay que ir hasta Abasto para denunciar. Más de 1.400 chicos de tres escuelas circulan por ese camino de siete kilómetros que une Melchor Romero con la ruta 36. “Estamos a la deriva”, dicen. El crecimiento de la periferia sigue sin planes integrales. La ciudad vanguardista de Dardo Rocha y la que no llega el camión de basura viven a pocos kilómetros.
5. 144° aniversario: 120 mil personas, Los Palmeras, Dillom y homenaje al Indio en Plaza Moreno
La Plata festejó con todo en Plaza Moreno. Más de 120 mil personas, shows de Los Palmeras (cierre con cumbia), Dillom, Isla Mujeres, La Cumparsita y un homenaje al Indio Solari con Etiqueta Negra y la Orquesta Sinfónica Juvenil (Fuegos de octubre, Preso en mi ciudad, Música para pastillas). Alak y Kicillof estuvieron. También hubo gastronomía en 50 y 54 y transmisión de Radio Ciudad. Parte de la Semana de la Música municipal. Una fiesta popular de las que funcionan. El resto del radar sigue en modo desconfiado.
Entre anillos digitales, morigeraciones judiciales y pliegos que se reescriben, la ciudad cumple años. El Radar Desconfiado sigue mirando para que no te comas la curva.