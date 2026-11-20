Melanie Griffith y Antonio Banderas formaron durante casi 20 años una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Se conocieron en la gala de los Oscar de 1989 y el flechazo definitivo se produjo en 1995 durante el rodaje de Two Much. Se casaron en 1996 y ese mismo año nació su hija Stella del Carmen. En 2014 Griffith solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables” y el proceso se formalizó en 2015 de manera amistosa.



Años después, la actriz explicó los motivos de la separación: “Creo que parte de la razón por la que nuestro matrimonio se desmoronó fue porque me quedé estancada. Nadie más tiene la culpa. Es solo que yo personalmente me quedé estancada y no permitiré que eso vuelva a suceder. Quiero disfrutar de la vida, quiero hacer lo que quiera”.



Griffith también negó que sus problemas de adicción fueran la causa del final de la relación: “Era una madre totalmente funcional. No era una persona borracha y desorientada. No hice algunas cosas que probablemente debería haber hecho, pero, sobre todo, estaba ahí para mis hijos. Llevaban una vida privilegiada”.



Por su parte, Antonio Banderas ha mantenido un tono conciliador y ha señalado que, a pesar del divorcio, Griffith sigue siendo probablemente la mejor amiga que tiene.



Hoy, más de una década después de la separación, ambos mantienen una relación cordial y de respeto mutuo, centrada especialmente en el bienestar de su hija.